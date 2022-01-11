Компанія Siemens Gamesa створила водневе допоміжне судно

Судно буде використовуватися для ремонту та технологічного обслуговування

Компанія Siemens Gamesa, прагнучи до 2040 року домогтися нульових викидів вуглекислого газу, розгорнуло при своєму флоті судно для ремонту та технологічного обслуговування, яке працює на водневому паливі, – повідомляє H2 View.

Допоміжне судно, яке отримало назву REM Energy, здатне працювати без викидів вуглекислого газу з використанням екологічно чистого водню, а також за допомогою акумуляторних систем з можливістю заряджання на морі.

Судно REM Energy має довжину 90 метрів і ширину 20 метрів, воно буде використовуватися як робоче та житлове приміщення для 24 членів екіпажу та 75 осіб обслуговуючого технічного персоналу.

«REM Energy встановлює нові стандарти в галузі безпеки праці та ефективності. Для декарбонізації судноплавства ми розглядаємо екологічно чистий водень та інші види палива, які виробляються з використанням відновлюваних джерел енергії», – сказав керуючий директор Siemens Gamesa Renewable Energy Deutschland Стефан Хаус.

«Ми робимо перший крок на шляху до скорочення викидів під час морських сервісних операцій. Введення в експлуатацію REM Energy є сильним сигналом, що свідчить про доступність чистих технологій для полегшення роботи без викидів вуглецю», – сказав у свою чергу фахівець із сталого розвитку Siemens Gamesa Йонас Паг Йенсен.