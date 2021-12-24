У Британії вкладено $100 млн у розробку водневих суден нового покоління

Три інноваційні судна проекту Project Zero побудують до 2030 року

Британський морський оператор Attollo представив концепцію Project Zero – проект футуристичних водневих суден наступного покоління. У їх розробку буде інвестовано $100 млн. У компанії впевнені, що концепція дасть значний поштовх розвитку водневого морського транспорту у Великій Британії, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що три судна, названі United Hope, United Destiny та United Progress («Об'єднана Надія», «Об'єднана Доля» та «Об'єднаний Прогрес»), будуть побудовані до 2030 року та зроблять революцію у морському транспорті.

Дизайн суден Attollo був створений компанією V&A Dundee, дослідження у галузі водневих рухових технологій провела транспортна консалтингова компанія Cenex.

«Project Zero – одна з найбільш захоплюючих ідей, над якими ми працювали у нашій програмі «Дизайн для бізнесу». У дизайні Attollo чудово поєднуються екологічність та технологічні інновації», – сказала менеджер з бізнес-досліджень компанії V&A Dundee Джен Баллі.

«Attollo хоче використовувати рухові установки з нульовим викидом вуглецю для своїх судів наступного покоління. Ми провели оцінку технологій, доступних для морських застосувань, щоб реалізувати стратегії переходу до декарбонізації відповідно їхніх цілей», – сказав у свою чергу генеральний директор Cenex Фергус Уорті.