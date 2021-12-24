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    У Британії вкладено $100 млн у розробку водневих суден нового покоління

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    Інноваційні судна будуть називатися &laquo;Надія&raquo;, &laquo;Доля&raquo; та &laquo;Прогрес&raquo; - У Британії вкладено $100 млн у розробку водневих суден нового покоління

    Інноваційні судна будуть називатися «Надія», «Доля» та «Прогрес»

    Фото: Attollo

    Три інноваційні судна проекту Project Zero побудують до 2030 року

    Британський морський оператор Attollo представив концепцію Project Zero – проект футуристичних водневих суден наступного покоління. У їх розробку буде інвестовано $100 млн. У компанії впевнені, що концепція дасть значний поштовх розвитку водневого морського транспорту у Великій Британії, – повідомляє H2 View.

    Передбачається, що три судна, названі United Hope, United Destiny та United Progress («Об'єднана Надія», «Об'єднана Доля» та «Об'єднаний Прогрес»), будуть побудовані до 2030 року та зроблять революцію у морському транспорті.

    Дизайн суден Attollo був створений компанією V&A Dundee, дослідження у галузі водневих рухових технологій провела транспортна консалтингова компанія Cenex.

    «Project Zero – одна з найбільш захоплюючих ідей, над якими ми працювали у нашій програмі «Дизайн для бізнесу». У дизайні Attollo чудово поєднуються екологічність та технологічні інновації», – сказала менеджер з бізнес-досліджень компанії V&A Dundee Джен Баллі.

    «Attollo хоче використовувати рухові установки з нульовим викидом вуглецю для своїх судів наступного покоління. Ми провели оцінку технологій, доступних для морських застосувань, щоб реалізувати стратегії переходу до декарбонізації відповідно їхніх цілей», – сказав у свою чергу генеральний директор Cenex Фергус Уорті.

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    Теги: Велика Британія транспорт водень
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    У Британії вкладено $100 млн у розробку водневих суден нового покоління