У Британії вкладено $100 млн у розробку водневих суден нового покоління

У Британії вкладено $100 млн у розробку водневих суден нового поколіннянова енергія
Інноваційні судна будуть називатися «Надія», «Доля» та «Прогрес»
Три інноваційні судна проекту Project Zero побудують до 2030 року
Британський морський оператор Attollo представив концепцію Project Zero – проект футуристичних водневих суден наступного покоління. У їх розробку буде інвестовано $100 млн. У компанії впевнені, що концепція дасть значний поштовх розвитку водневого морського транспорту у Великій Британії, – повідомляє H2 View.
Передбачається, що три судна, названі United Hope, United Destiny та United Progress («Об'єднана Надія», «Об'єднана Доля» та «Об'єднаний Прогрес»), будуть побудовані до 2030 року та зроблять революцію у морському транспорті.
Дизайн суден Attollo був створений компанією V&A Dundee, дослідження у галузі водневих рухових технологій провела транспортна консалтингова компанія Cenex.
«Project Zero – одна з найбільш захоплюючих ідей, над якими ми працювали у нашій програмі «Дизайн для бізнесу». У дизайні Attollo чудово поєднуються екологічність та технологічні інновації», – сказала менеджер з бізнес-досліджень компанії V&A Dundee Джен Баллі.
«Attollo хоче використовувати рухові установки з нульовим викидом вуглецю для своїх судів наступного покоління. Ми провели оцінку технологій, доступних для морських застосувань, щоб реалізувати стратегії переходу до декарбонізації відповідно їхніх цілей», – сказав у свою чергу генеральний директор Cenex Фергус Уорті.
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