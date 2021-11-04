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    У США будують водневий круїзний лайнер преміум-класу

    нова енергія
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    Нове покоління круїзних лайнерів обирає водень - У США будують водневий круїзний лайнер преміум-класу

    Нове покоління круїзних лайнерів обирає водень

    Фото: h2-view.com

    Інноваційне судно буде спущено на воду влітку 2023 року

    Американо-норвезька компанія Royal Caribbean Group у рамках свого бренду преміум-класу Silversea Cruises має намір представити перше в круїзній індустрії судно з гібридним двигуном, до якого включено водневу паливну систему, – повідомляє H2 View.

    Судно нового класу, яке отримало назву Project Evolution, дебютує влітку 2023 року. Воно працюватиме з використанням трьох різних джерел енергії – система водневих паливних елементів, акумуляторна батарея та двигуни, що працюють на зрідженому природному газі.

    Потужність системи водневих паливних елементів становитиме 4 МВт. Компанія Royal Caribbean Group заявляє, що це перша великомасштабна установка паливних елементів у морській круїзній індустрії.

    «Новий клас судів Silversea Cruises – це значний крок уперед на шляху до скорочення впливу на довкілля. Ми вперше заявили про наші водневі амбіції кілька років тому. Через два роки ми з гордістю представимо наше перше судно з великомасштабною технологією водневих паливних елементів», – сказав голова та головний виконавчий директор Royal Caribbean Group Річард Файн.

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    Теги: США лайнер водень
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    У США будують водневий круїзний лайнер преміум-класу