У США будують водневий круїзний лайнер преміум-класу

Інноваційне судно буде спущено на воду влітку 2023 року

Американо-норвезька компанія Royal Caribbean Group у рамках свого бренду преміум-класу Silversea Cruises має намір представити перше в круїзній індустрії судно з гібридним двигуном, до якого включено водневу паливну систему, – повідомляє H2 View.

Судно нового класу, яке отримало назву Project Evolution, дебютує влітку 2023 року. Воно працюватиме з використанням трьох різних джерел енергії – система водневих паливних елементів, акумуляторна батарея та двигуни, що працюють на зрідженому природному газі.

Потужність системи водневих паливних елементів становитиме 4 МВт. Компанія Royal Caribbean Group заявляє, що це перша великомасштабна установка паливних елементів у морській круїзній індустрії.

«Новий клас судів Silversea Cruises – це значний крок уперед на шляху до скорочення впливу на довкілля. Ми вперше заявили про наші водневі амбіції кілька років тому. Через два роки ми з гордістю представимо наше перше судно з великомасштабною технологією водневих паливних елементів», – сказав голова та головний виконавчий директор Royal Caribbean Group Річард Файн.