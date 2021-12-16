У США завершуються випробування водневого морського комерційного судна

У США завершуються випробування водневого морського комерційного суднанова енергія
Спуск на воду водневого судна Sea Change
Судно Sea Change успішно здійснило свою першу заправку воднем
Американська суднобудівна компанія Switch Maritime, яка займається виробництвом плавальних засобів з нульовим рівнем викидів, успішно здійснила першу заправку екологічно чистим воднем свого комерційного морського судна, – повідомляє H2 View.
Судно, яке отримало назву Sea Change, оснащене силовою установкою на водневих паливних елементах, наданою компанією Zero Emissions Industries, що складається з паливних елементів Cummins потужністю 360 кВт та резервуарів для зберігання водню місткістю 246 кг.
Як паливо використовується зелений водень, який виробляється у Каліфорнії за допомогою електролізера, що працює при використанні сонячних батарей. Зараз Sea Change закінчує останні ходові випробування.
«Водень відіграватиме важливу роль у майбутньому, і основні гравці морської індустрії готові до декарбонізації. Ми вдячні всім нашим партнерам і пишаємося тим, що граємо невелику роль у прискоренні широкомасштабного впровадження водневої енергетики», – сказав генеральний директор Switch Maritime Пейс Ралі.
«Ми дуже раді бачити, як Sea Change проводять ходові випробування, і я відчував гордість, спостерігаючи, як наші водневі паливні системи вперше працюють у реальних умовах. Наша місія – створити нову технологію, яка зробить водень доступним і простим у використанні», – сказав у свою чергу головний інженер Zero Emission Industries Денні Терліп.
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