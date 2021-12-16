У США завершуються випробування водневого морського комерційного судна

Судно Sea Change успішно здійснило свою першу заправку воднем

Американська суднобудівна компанія Switch Maritime, яка займається виробництвом плавальних засобів з нульовим рівнем викидів, успішно здійснила першу заправку екологічно чистим воднем свого комерційного морського судна, – повідомляє H2 View.

Судно, яке отримало назву Sea Change, оснащене силовою установкою на водневих паливних елементах, наданою компанією Zero Emissions Industries, що складається з паливних елементів Cummins потужністю 360 кВт та резервуарів для зберігання водню місткістю 246 кг.

Як паливо використовується зелений водень, який виробляється у Каліфорнії за допомогою електролізера, що працює при використанні сонячних батарей. Зараз Sea Change закінчує останні ходові випробування.

«Водень відіграватиме важливу роль у майбутньому, і основні гравці морської індустрії готові до декарбонізації. Ми вдячні всім нашим партнерам і пишаємося тим, що граємо невелику роль у прискоренні широкомасштабного впровадження водневої енергетики», – сказав генеральний директор Switch Maritime Пейс Ралі.

«Ми дуже раді бачити, як Sea Change проводять ходові випробування, і я відчував гордість, спостерігаючи, як наші водневі паливні системи вперше працюють у реальних умовах. Наша місія – створити нову технологію, яка зробить водень доступним і простим у використанні», – сказав у свою чергу головний інженер Zero Emission Industries Денні Терліп.