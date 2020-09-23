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    Airbus представила три концепту літака з водневим двигуном

    нова енергія
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    <p>Так виглядатимуть водневі лайнери ZEROe</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Airbus представила три концепту літака з водневим двигуном

    Так виглядатимуть водневі лайнери ZEROe

     

    Фото: h2-view

    Літаки з нульовим викидом піднімуться в небо в 2035 році

    Транснаціональна аерокосмічна корпорація Airbus представила три концепції авіалайнерів ZEROe, в яких основним джерелом енергії буде служити водень. Перші в світі комерційні літаки з нульовим рівнем викидів надійдуть в експлуатацію до 2035 року, - повідомляє Н2-View

    «Я впевнений, що використання водню, як в синтетичному паливі, так і в якості основного джерела енергії для комерційних літаків, значно знизить вплив авіації на клімат», - сказав генеральний директор Airbus Гійом Фори. 

    Перша концепція ZEROe - це трансконтинентальний лайнер з турбореактивним двигуном, розрахований на 120-200 пасажирів, дальність польоту понад 3500 км. 

    Другий варіант - конструкція корпусу зі змішаним крилом, крила зливаються з основним корпусом літака. Цей концепт може вмістити до 200 пасажирів, у нього також турбореактивний двигун. Третя концепція - турбогвинтовий літак. Він зможе вмістити до 100 пасажирів, дальність польоту - до 2000 км. 

    «За підтримки уряду та промислових партнерів ми можемо вирішити задачу по розширенню масштабів використання поновлюваних джерел енергії і водню для забезпечення сталого майбутнього авіаційної промисловості», - запевнив Фори.

    лайнер водень
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