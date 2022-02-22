Комунальне господарство Лос-Анджелеса переходить на зелений водень

Лос-Анджелес має намір жити під ще більш ясним небом

Щорічні викиди вуглекислого газу скоротяться на 25 тис. тонн

Каліфорнійська комунальна компанія SoCalGas розпочала розробку найбільшої в США інфраструктури екологічно чистого водню, для забезпечення Лос-Анджелеса чистою та надійною енергією майбутнього, – повідомляє H2 View.

Програма, що отримала назву Angeles Link, передбачає, що комунальна компанія переведе чотири електростанції, що працюють на природному газі, на зелений водень. А також замінить вантажні автомобілі, що працюють на дизельному паливі, на водневі. Щороку заощаджуватиметься понад 11 млн літрів дизельного палива, що усуне майже 25 тис. тонн викидів вуглекислого газу на рік.

Очікується, що зусилля комунальної компанії SoCalGas скоротять попит на природний газ, інші види викопного палива та дизельне паливо в регіоні Лос-Анджелеса, і допоможуть прискорити досягнення цілей Південної Каліфорнії в галузі декарбонізації економіки та покращення екологічної ситуації.

«Проблеми, з якими ми стикаємося у сфері клімату, вимагають масштабних та термінових рішень. Програма Angeles Link розроблена для вирішення цих завдань. Ми оголошуємо про плани створення у Південній Каліфорнії однієї з найбільших у світі систем інфраструктури чистої енергії», – сказав генеральний директор компанії SolCalGas Скотт Друрі.

Очікується, що після реалізації програми Angeles Link зелений водень замінить 25% природного газу, який SoCalGas використовує сьогодні.