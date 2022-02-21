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    У шотландському місті Абердін з'явився перший у Британії водневий сміттєвоз

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    Керівник міської ради Дженні Лейнг на тлі інноваційного сміттєвозу - У шотландському місті Абердін з'явився перший у Британії водневий сміттєвоз

    Керівник міської ради Дженні Лейнг на тлі інноваційного сміттєвозу

    Фото: Aberdeen City Council

    Робота з вивезення побутових відходів розпочнеться вже у березні

    Міська рада Абердіна (Шотландія) додала у свій муніципальний автопарк перший у Великій Британії вантажний автомобіль для збору побутових відходів, що працює на водневих паливних елементах. Робота зі збору сміття розпочнеться вже у березні, – повідомляє H2 View.

    Крім збору побутових відходів та сміття, під час своєї роботи інноваційна сміттєприбиральна вантажна машина збиратиме різні важливі дані, які допоможуть у розгортанні в автопарку міської ради Абердіна нових транспортних засобів, що працюють на водні.

    «Використання екологічно чистого транспорту є однією з головних цілей у реалізації нашого плану Net Zero Vision щодо заміни нашого автопарку автомобілями, що працюють на альтернативних видах палива. Поява водневого сміттєвозу є ще одним важливим кроком уперед», – сказала керівник міської ради Абердіна Дженні Лейнг.

    Нагадаємо, що раніше у лютому транснаціональна нафтогазова компанія BP отримала зелене світло на допомогу у перетворенні Абердіна у водневий хаб. Буде створено спільне підприємство, яке займатиметься будівництвом сонячної електростанції для виробництва зеленого водню, а також розвитком мережі водневих заправок.

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    Теги: сміття Шотландія автопарк водень
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    У шотландському місті Абердін з'явився перший у Британії водневий сміттєвоз