У Нью-Йорку почнуть опалювати воднем 800 будинків

Крім того, воднем заправлятимуть міські автобуси

Американська компанія National Grid має намір реалізувати в містечку Хемпстед (Лонг-Айленд, Нью-Йорк), новий проект, мета якого – опалювати за допомогою екологічно чистого водню 800 будинків та заправляти їм десять міських автобусів, – повідомляє H2 View.

Для досягнення цілей свого інноваційного проекту National Grid розширить свій водневий завод. Це розширення буде підтримувати використання суміші водню для забезпечення стабільного потоку екологічно чистого газу в будинки та на транспорт. При цьому проект нестиме і освітню місію щодо демонстрації можливостей енергоносія майбутнього.

«Ми вважаємо, що водень може перетворити сучасну енергетику, і ми перебуваємо в авангарді цього руху. Це буде найбільший проект змішування зеленого водню з природним газом для безпосереднього використання споживачами комунальних послуг на північному сході США», – сказав президент National Grid Руді Вінтер.

«Хемпстед продовжує залишатися лідером у галузі екологічно чистої енергії серед муніципалітетів Нью-Йорку. Ми продемонстрували використання вітру, сонця та зеленого водню у безлічі проектів у нашому енергетичному парку Point Lookout. Ми будемо працювати з National Grid, щоб розвивати передові ініціативи, які нададуть енергію з нульовим викидом вуглецю найбільшому місту Америки», – сказав супервізор Хемпстеда Дон Клавін.