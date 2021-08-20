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    Mazda працює над водневим роторним двигуном

    нова енергія
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    Отримати водневе &laquo;серце&raquo; першої зможе Mazda RX-8 - Mazda працює над водневим роторним двигуном

    Отримати водневе «серце» першої зможе Mazda RX-8

    Фото: h2-view.com

    Інноваційний двигун повинен бути готовий до 2025 року

    Інженери японської автомобілебудівної компанії Mazda Motor Corporation працюють над проектом по розробці роторно-поршневих двигунів, які в якості палива будуть використовувати екологічно чистий водень, – повідомляють Elektrovesti.

    Керівництво компанії очікує, що новий двигун буде готовий протягом трьох років. Однак такий короткий термін – це не найскладніше в даному випадку. Зробити інноваційний прототип неважко, набагато складніше економічно обґрунтувати проект, особливо якщо в ході вивчення потенційного попиту з'ясується, що він не покриє витрат.

    Одна з причин, чому водень не використовується для роботи в звичайних двигунах внутрішнього згоряння – можливість займання в циліндрах в точках з найвищою температурою, яких немає в роторних двигунах. У разі, якщо водневий роторно-поршневий двигун стане реальністю, то моделлю, яка отримає його, стане наступник Mazda RX-8.

    Mazda Motor Corporation вже багато років займається експериментами з водневими роторними двигунами. Перші спроби компанії в цій сфері почалися ще більше 30 років тому, а в 1991 році на автосалоні в Токіо був представлений концепт-кар HR-X, обладнаний таким силовим агрегатом.

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    Теги: автопром Японія водень
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    Mazda працює над водневим роторним двигуном