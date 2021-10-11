Миронівський хлібопродукт має намір побудувати другу біогазову електростанцію

Миронівський хлібопродукт має намір побудувати другу біогазову електростанціюнова енергія
Чинний біогазовий комплекс «Миронівського хлібопродукту»
Передбачається, що потужність нової електростанції складе 12 МВт
Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» розглядає можливість будівництва другої черги біогазової електростанції потужністю 12 МВт в Ладижині Вінницької області. Через нестабільність цін на природний газ компанія буде виробляти бiометан для власних потреб, – повідомляють Elektrovesti.
«Ми розробляємо новий проєкт з виробництва бiометану, який закачуватиметься в наші газові мережі, і буде максимально заміщати нестабільний за ціною імпортований природний газ», – сказав у ході Київського міжнародного економічного форуму президент компанії «МХП Еко Енерджі» Олександр Домбровський.
Компанія «Вінницька птахофабрика», яка входить до структури «Миронівського хлібопродукту», у грудні 2019 року ввела в експлуатацію комплекс «Біогаз Ладижин» потужністю 12 МВт, який переробляє органічні відходи курчат-бройлерів у електроенергію.
Обсягів електроенергії, яка виробляється зараз біогазовим комплексом у Ладижині, може вистачити для забезпечення всіх побутових споживачів Тульчинського та Гайсинського районів Вінницької області. Зараз комплекс забезпечує електрикою 40% потужностей агроіндустріальних кластерів «Миронівського хлібопродукту».
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