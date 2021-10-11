Миронівський хлібопродукт має намір побудувати другу біогазову електростанцію

Передбачається, що потужність нової електростанції складе 12 МВт

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» розглядає можливість будівництва другої черги біогазової електростанції потужністю 12 МВт в Ладижині Вінницької області. Через нестабільність цін на природний газ компанія буде виробляти бiометан для власних потреб, – повідомляють Elektrovesti.

«Ми розробляємо новий проєкт з виробництва бiометану, який закачуватиметься в наші газові мережі, і буде максимально заміщати нестабільний за ціною імпортований природний газ», – сказав у ході Київського міжнародного економічного форуму президент компанії «МХП Еко Енерджі» Олександр Домбровський.

Компанія «Вінницька птахофабрика», яка входить до структури «Миронівського хлібопродукту», у грудні 2019 року ввела в експлуатацію комплекс «Біогаз Ладижин» потужністю 12 МВт, який переробляє органічні відходи курчат-бройлерів у електроенергію.

Обсягів електроенергії, яка виробляється зараз біогазовим комплексом у Ладижині, може вистачити для забезпечення всіх побутових споживачів Тульчинського та Гайсинського районів Вінницької області. Зараз комплекс забезпечує електрикою 40% потужностей агроіндустріальних кластерів «Миронівського хлібопродукту».