  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Миронівський хлібопродукт має намір побудувати другу біогазову електростанцію

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чинний біогазовий комплекс &laquo;Миронівського хлібопродукту&raquo; - Миронівський хлібопродукт має намір побудувати другу біогазову електростанцію

    Чинний біогазовий комплекс «Миронівського хлібопродукту»

    Фото: agroportal.ua

    Передбачається, що потужність нової електростанції складе 12 МВт

    Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» розглядає можливість будівництва другої черги біогазової електростанції потужністю 12 МВт в Ладижині Вінницької області. Через нестабільність цін на природний газ компанія буде виробляти бiометан для власних потреб, – повідомляють Elektrovesti.

    «Ми розробляємо новий проєкт з виробництва бiометану, який закачуватиметься в наші газові мережі, і буде максимально заміщати нестабільний за ціною імпортований природний газ», – сказав у ході Київського міжнародного економічного форуму президент компанії «МХП Еко Енерджі» Олександр Домбровський.

    Компанія «Вінницька птахофабрика», яка входить до структури «Миронівського хлібопродукту», у грудні 2019 року ввела в експлуатацію комплекс «Біогаз Ладижин» потужністю 12 МВт, який переробляє органічні відходи курчат-бройлерів у електроенергію.

    Обсягів електроенергії, яка виробляється зараз біогазовим комплексом у Ладижині, може вистачити для забезпечення всіх побутових споживачів Тульчинського та Гайсинського районів Вінницької області. Зараз комплекс забезпечує електрикою 40% потужностей агроіндустріальних кластерів «Миронівського хлібопродукту».

    Читайте також:

    Теги: газ Миронівський хлібопродукт водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Миронівський хлібопродукт має намір побудувати другу біогазову електростанцію