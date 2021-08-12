РГК в трьох областях готує газові мережі до прийому біометану

РГК в трьох областях готує газові мережі до прийому біометанунова енергія
«Біометановий потенціал України – до 8 млрд куб.м на рік», – глава UABIO Георгій Гелетюха
РГК розпочала підготовку газорозподільних мереж у Вінницькій, Хмельницькій та Чернігівській областях до використання біометану. Загальна потужність біометанових заводів, для яких готують точки входу в розподільну систему, становить близько 50 млн куб.м «зеленого» газу в рік.
Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК в трьох областях, отримали від Біоенергетичної асоціації України (UABIO) пропозиції і технічні параметри для підключення до газорозподільних мереж чотирьох біометанових заводів.
«Доступ до системи газорозподілу дозволить біометановим виробництвам в повній мірі реалізувати свій потенціал. Наше завдання – забезпечити ефективний контроль якості «зеленого» газу і механізм гарантованого газопостачання в разі теоретично можливих перебоїв поставок біометану. Нововведення ніяк не позначаться на споживачах», – сказав Станіслав Казда, глава департаменту стратегічного розвитку РГК.
У Вінницькій області оператор ГРМ готує до підключення до мереж два біометанових проекти сукупною потужністю близько 20 млн куб.м газу на рік. У Хмельницькій та Чернігівській областях цей показник становить близько 30 млн куб.м - для двох виробників біометану.
«Біометановий потенціал України – до 8 млрд куб.м на рік. Потрібно готуватися до наростаючих темпів підключення таких проектів до газових мереж. У кожній області буде кілька десятків великих виробників біометану, яким необхідний доступ до «труби», – сказав Георгій Гелетюха, глава UABIO.
РГК і UABIO з травня 2021 року співпрацюють в рамках підписаного Меморандуму. Колаборація спрямована на розвиток використання синтетичних газів і напрацювання технологій в рамках European Green Deal для інтеграції з європейськими ринками.
РГК реалізує водневий проект з серпня 2020 року – дослідження роботи газових мереж з воднем і його сумішами на п'яти спецполігонах у співпраці із науковим консорціумом, до якого увійшли інститути НАН України та державні університети. У жовтні 2020 року РГК увійшла в European Clean Hydrogen Alliance, який працює під егідою Єврокомісії.