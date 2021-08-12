РГК в трьох областях готує газові мережі до прийому біометану

«Біометановий потенціал України – до 8 млрд куб.м на рік», – глава UABIO Георгій Гелетюха

РГК розпочала підготовку газорозподільних мереж у Вінницькій, Хмельницькій та Чернігівській областях до використання біометану. Загальна потужність біометанових заводів, для яких готують точки входу в розподільну систему, становить близько 50 млн куб.м «зеленого» газу в рік.

Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК в трьох областях, отримали від Біоенергетичної асоціації України (UABIO) пропозиції і технічні параметри для підключення до газорозподільних мереж чотирьох біометанових заводів.

«Доступ до системи газорозподілу дозволить біометановим виробництвам в повній мірі реалізувати свій потенціал. Наше завдання – забезпечити ефективний контроль якості «зеленого» газу і механізм гарантованого газопостачання в разі теоретично можливих перебоїв поставок біометану. Нововведення ніяк не позначаться на споживачах», – сказав Станіслав Казда, глава департаменту стратегічного розвитку РГК.

У Вінницькій області оператор ГРМ готує до підключення до мереж два біометанових проекти сукупною потужністю близько 20 млн куб.м газу на рік. У Хмельницькій та Чернігівській областях цей показник становить близько 30 млн куб.м - для двох виробників біометану.

«Біометановий потенціал України – до 8 млрд куб.м на рік. Потрібно готуватися до наростаючих темпів підключення таких проектів до газових мереж. У кожній області буде кілька десятків великих виробників біометану, яким необхідний доступ до «труби», – сказав Георгій Гелетюха, глава UABIO.

РГК і UABIO з травня 2021 року співпрацюють в рамках підписаного Меморандуму. Колаборація спрямована на розвиток використання синтетичних газів і напрацювання технологій в рамках European Green Deal для інтеграції з європейськими ринками.

РГК реалізує водневий проект з серпня 2020 року – дослідження роботи газових мереж з воднем і його сумішами на п'яти спецполігонах у співпраці із науковим консорціумом, до якого увійшли інститути НАН України та державні університети. У жовтні 2020 року РГК увійшла в European Clean Hydrogen Alliance, який працює під егідою Єврокомісії.

РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.