На Дніпропетровщині побудують п’ять СЕС потужністю 100 МВт нова енергія



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Нові СЕС – це і додаткові надходження до бюджету громади і нові робочі місця, зазначають у Дніпропетровській ОДА Фото: adm.dp.gov.ua

У регіоні вже працює близько 100 сонячних електростанцій, дві з них входять до п’ятірки найпотужніших в Європі

У Межівській об'єднаній територіальній громаді Дніпропетровської області побудують п’ять сонячних електростанцій загальною потужністю понад 100 МВт. Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

Зазначається, що станції зведуть коштом вітчизняного інвестора.

Вже стартувало будівництво першої СЕС – поблизу Межової. Роботи розгорнулися на майданчику в 10 га.

«Альтернативна енергетика набирає обертів в усьому світі. І Дніпропетровщина тут не пасе задніх. Регіон – у національних лідерах із будівництва сонячних електростанцій. Їх наразі близько 100, – зазначили в управлінні паливно-енергетичного комплексу Дніпропетровської ОДА. – Зазвичай СЕС зводять коштом інвесторів – вітчизняних та іноземних. А частина податків після їх запуску залишається у місцевих бюджетах».

Майбутня Межівська СЕС матиме 24 тисячі сонячних панелей. Вони генеруватимуть до 5 МВт електроенергії.

Будівельники вже змонтували конструкції. Наразі «начиняють» їх панелями.

«Замахнулися на наймасштабніший інвест-проєкт у громаді за останні 30 років. Все – завдяки інвестиційній компанії, яка вирішила започаткувати бізнес у зеленій енергетиці саме в Межівській ОТГ. Загалом планує тут звести п’ять сонячних електростанцій загальною потужністю понад 100 МВт, – сказав голова Межівської ОТГ Володимир Зражевський. – Нові СЕС – це і додаткові надходження до бюджету громади з оренди землі, і нові робочі місця для мешканців».

Зараз на Дніпропетровщині працює близько 100 сонячних електростанцій. Дві з них – Покровська та Нікопольська – входять до п’ятірки найпотужніших в Європі.