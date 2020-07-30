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    Дата-центри Microsoft отримають водневі генератори

    нова енергія
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    Microsoft поступово переводить свої дата-центри на водневі генератори - Дата-центри Microsoft отримають водневі генератори
    Microsoft поступово переводить свої дата-центри на водневі генератори
    Фото: Пресслужба Microsoft

    Компанія пообіцяла стати «вуглецево-негативною» корпорацією до 2030 року

    Американська компанія Microsoft почала тестувати водневі паливні елементи для резервного енергопостачання своїх дата-центрів, щоб замінити ними неекологічні дизельні.

    Перші випробування проводилися у Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) на паливному елементі 250 кВт, який забезпечував електроенергією сервери дата-центру протягом 48 годин.

    У центрах обробки даних Azure дизельні генератори підтримують безперервну роботу в разі перебоїв у подачі електроенергії та інших збоїв в обслуговуванні. «Вони дуже дорогі і нічого не роблять більше 99% свого життя, - каже головний інженер інфраструктури у команді Microsoft з передового розвитку центрів обробки даних Марк Монро.

    Дизелі запускаються вкрай рідко, проте вони володіють важливою якістю – здатні працювати довго в разі серйозних перебоїв в енергопостачанні. В цьому плані літій-іонні акумулятори не можуть скласти їм конкуренцію, а ось паливні елементи можуть.

    Тож тепер центри обробки даних Azure, оснащені паливними елементами, резервуарами для зберігання водню і електролізером можуть бути інтегровані в енергетичну систему для надання послуг балансування. Наприклад, електролізер може включатися в періоди надлишкового вироблення вітрових або сонячних електростанцій для перетворення і подальшого зберігання відновлюваної енергії у формі водню. Потім, у періоди підвищеного попиту на електроенергію, Microsoft може запускати водневі паливні елементи для видачі електрики в систему.

    Зазначається, що за останні роки вартість водневих паливних елементів впала настільки, що вони стали економічно вигідною альтернативою дизельним резервним генераторам. «Ідея використовувати їх з «зеленим» воднем відповідає нашим загальним вуглецевим зобов'язанням», - підкреслюють у компанії.

    Microsoft пообіцяла стати «вуглецево-негативною» корпорацією до 2030 року, і для виконання цього завдання прагне повністю припинити використання дизельного палива, на яке припадає менше 1% загального обсягу викидів групи.

    Після успішного тестування на рівні 250 кВт, компанія планує придбати 3-мегаватну систему, що відповідає типовим обсягам дизельної генерації у дата-центрах Azure.

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    енергетика Microsoft альтернативна енергетика
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