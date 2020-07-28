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    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)

    нова енергія
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    На Запоріжжі з'явилась нова СЕС потужністю 19,5 МВт - На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі з'явилась нова СЕС потужністю 19,5 МВт
    Фото: EDS Engineering

    Станція має майже 58 тисяч фотоелектричних модулів

    Біля села Мала Білозерка у Запорізькій області завершилось будівництво сонячної електростанції потужністю 19,5 МВт. Про це повідомляє виконавець проєкту – компанія EDS Engineering.

    Для генерації електричної енергії на станції використовуються 57928 фотоелектричних модулів Trinasolar одиничною потужністю 440, 445 та 450 Вт, для перетворення постійного струму в змінний - 113 стрінгових інверторів Huawei одиничною потужністю 175 кВт та 36 кВт.

    Також встановлено розподільний пункт 35 кВ і дев’ять комплектних трансформаторних підстанцій 35 кВ.

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    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)
    На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото)

    До слова, у 2019 році компанія EDS побудувала в цьому районі сонячну електростанцію «Мала Білозерка», яка зараз також генерує 19,5 МВт.

     Читайте також: У Харківській області запрацювала ТЕС на лушпинні соняшнику
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