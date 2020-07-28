На Запоріжжі завершилось будівництво СЕС потужністю 19,5 МВт (фото) нова енергія



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На Запоріжжі з'явилась нова СЕС потужністю 19,5 МВт Фото: EDS Engineering

Станція має майже 58 тисяч фотоелектричних модулів

Біля села Мала Білозерка у Запорізькій області завершилось будівництво сонячної електростанції потужністю 19,5 МВт. Про це повідомляє виконавець проєкту – компанія EDS Engineering.

Для генерації електричної енергії на станції використовуються 57928 фотоелектричних модулів Trinasolar одиничною потужністю 440, 445 та 450 Вт, для перетворення постійного струму в змінний - 113 стрінгових інверторів Huawei одиничною потужністю 175 кВт та 36 кВт.

Також встановлено розподільний пункт 35 кВ і дев’ять комплектних трансформаторних підстанцій 35 кВ.

До слова, у 2019 році компанія EDS побудувала в цьому районі сонячну електростанцію «Мала Білозерка», яка зараз також генерує 19,5 МВт.

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