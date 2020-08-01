Зеленський підписав закон для зниження «зелених» тарифів

Зеленський підписав закон для зниження «зелених» тарифівнова енергія
Закон дасть змогу зменшити тариф для СЕС на 15% і для ВЕС на 7,5%
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить знизити «зелені» тарифи на електроенергію. Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Підпис закону прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Президент підписав законопроект №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками «зеленої» енергетики», – написав Шмигаль у Фейсбуці.
Він зазначив, що закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.
«На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно», – сказав прем’єр.
Також Шмигаль підкреслив, що закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів та дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей.