Зеленський підписав закон для зниження «зелених» тарифів нова енергія



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Володимир Зеленський підписав закон про зниження «зелених» тарифів

Закон дасть змогу зменшити тариф для СЕС на 15% і для ВЕС на 7,5%

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить знизити «зелені» тарифи на електроенергію. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Підпис закону прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Президент підписав законопроект №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками «зеленої» енергетики», – написав Шмигаль у Фейсбуці.

Він зазначив, що закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.

«На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно», – сказав прем’єр.

Також Шмигаль підкреслив, що закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів та дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей.