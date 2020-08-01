  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський підписав закон для зниження «зелених» тарифів

    нова енергія
    • Розсилка
    Володимир Зеленський підписав закон про зниження &laquo;зелених&raquo; тарифів - Зеленський підписав закон для зниження «зелених» тарифів
    Володимир Зеленський підписав закон про зниження «зелених» тарифів

    Закон дасть змогу зменшити тариф для СЕС на 15% і для ВЕС на 7,5%

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить знизити «зелені» тарифи на електроенергію. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

    Підпис закону прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Президент підписав законопроект №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками «зеленої» енергетики», – написав Шмигаль у Фейсбуці.

    Він зазначив, що закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.

    «На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно», – сказав прем’єр.

    Також Шмигаль підкреслив, що закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів та дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей.

     Читайте також: У Франції почали будувати «штучне сонце» – інноваційне джерело енергії
    енергетика закон електроенергія президент альтернативна енергетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ