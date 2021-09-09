На Дніпропетровщині завершився другий етап вогневих випробувань із використанням водню

На Дніпропетровщині завершився другий етап вогневих випробувань із використанням воднюнова енергія
Проєкт дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів
Спеціалісти, у першу чергу, були зацікавлені у перевірці здатності ШГРП транспортувати водень у майбутньому. На новозбудованому полігоні встановили п’ять нових ШГРП різної потужності виробництва RGC Production.
Газорозподільну систему заповнили газоводневою сумішшю із 20% концентрацією водню. Цей експеримент також дослідив герметичність газового обладнання, оскільки щільність та хімічні властивості водню відрізняються від природного газу.
Газорозподільну систему області необхідно привести до європейських стандартів. Наразі потужність мереж в 3-4 рази більша від необхідної. Перед тим, як розпочати масштабний редизайн мереж, важливо якомога швидше зрозуміти, що буде з газорозподільними мережами, коли до них почне потрапляти водень. Саме для цього компанія запустила масштабний проєкт, до якого входять понад 150 різноманітних експериментів з воднем.
«АТ «Дніпропетровськгаз» вже понад рік проводить дослідження у сфері розподілу метанводневої суміші газорозподільними мережами області. Компанія бере участь у водневих дослідженнях у рамках європейської ініціативи Green Deal – проекту, мета якого до 2035 року мінімізувати викиди парникових газів в атмосферу» – говорить головний інженер АТ «Дніпропетровськгаз» Олександр Макаренко.
Проект дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів. Перші два – це польові випробування зі статичними і динамічними експериментами на полігонах. Під час першого етапу випробувань фахівці АТ «Дніпропетровськгаз» використовували 99% водень та спостерігали за його впливом на газорозподільну систему.
Аналогічні випробування на полігонах уже проведено у Житомирській, Івано-франківській та Харківській областях, на черзі – Волинська область.