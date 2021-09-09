На Дніпропетровщині завершився другий етап вогневих випробувань із використанням водню

«Дніпропетровськгаз» вже понад рік проводить дослідження у сфері розподілу метанводневої суміші газорозподільними мережами області

Проєкт дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів

Спеціалісти, у першу чергу, були зацікавлені у перевірці здатності ШГРП транспортувати водень у майбутньому. На новозбудованому полігоні встановили п’ять нових ШГРП різної потужності виробництва RGC Production.

Газорозподільну систему заповнили газоводневою сумішшю із 20% концентрацією водню. Цей експеримент також дослідив герметичність газового обладнання, оскільки щільність та хімічні властивості водню відрізняються від природного газу.

Газорозподільну систему області необхідно привести до європейських стандартів. Наразі потужність мереж в 3-4 рази більша від необхідної. Перед тим, як розпочати масштабний редизайн мереж, важливо якомога швидше зрозуміти, що буде з газорозподільними мережами, коли до них почне потрапляти водень. Саме для цього компанія запустила масштабний проєкт, до якого входять понад 150 різноманітних експериментів з воднем.

«АТ «Дніпропетровськгаз» вже понад рік проводить дослідження у сфері розподілу метанводневої суміші газорозподільними мережами області. Компанія бере участь у водневих дослідженнях у рамках європейської ініціативи Green Deal – проекту, мета якого до 2035 року мінімізувати викиди парникових газів в атмосферу» – говорить головний інженер АТ «Дніпропетровськгаз» Олександр Макаренко.

Проект дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів. Перші два – це польові випробування зі статичними і динамічними експериментами на полігонах. Під час першого етапу випробувань фахівці АТ «Дніпропетровськгаз» використовували 99% водень та спостерігали за його впливом на газорозподільну систему.

Аналогічні випробування на полігонах уже проведено у Житомирській, Івано-франківській та Харківській областях, на черзі – Волинська область.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн споживачів газу.