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    Кабмін затвердив план із забезпечення інтернетом 95% українців

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    Кабмін очікує, що&nbsp;реалізація плану забезпечить доступ до мобільного і широкосмугового інтернету 95% населення України - Кабмін затвердив план із забезпечення інтернетом 95% українців
    Кабмін очікує, що реалізація плану забезпечить доступ до мобільного і широкосмугового інтернету 95% населення України
    Фото з відкритих джерел

    Уряд схвалив план розвитку широкосмугового інтернету в Україні

    Кабінет Міністрів затвердив план заходів з розвитку широкосмугового доступу до інтернету на 2021-2022 роки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 8 вересня.

    У пояснювальній записці зазначається, що у плані заходів визначені основні завдання державної політики у сфері розвитку цифрової інфраструктури, проблеми та напрями їх вирішення у 2021-2022 роках.

    План передбачає підключення шести тисяч закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового інтернету у IV кварталі 2021 року. У I кварталі 2022 року запланований запуск державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу інтернету broadband.gov.ua, яка забезпечить прозорі закупівлі у телекомунікаційній сфері та слугуватиме єдиним вікном для збору інформації про якість телекомунікаційних послуг.

    У документі визначені строки розроблення окремих нормативно-правових актів, що стосуються доступу до електроенергетичної та транспортної інфраструктури, розрахунків електромагнітної сумісності, а також оновлення переліку показників якості та їх граничних нормованих рівнів для послуг мобільного зв’язку.

    У документі також наголошується, що реалізація плану забезпечить доступ до мобільного і широкосмугового інтернету 95% населення України та позитивно вплине на розвиток регіонів, жителі яких отримають доступ до пріоритетних публічних послуг.

    Раніше міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету.

    Також міністр розповів, що в багатьох українських родинах немає можливості купити ноутбук кожній дитині, проте держава не може розв'язувати це питання за рахунок своїх джерел.

    Міністерство освіти України прагне, аби до 2024 року у кожного педагога був комп’ютер. Наразі оголошено тендерів на купівлю близько 22 тис. ноутбуків.

    Теги: Кабмін інтернет технології Україна уряд населення діджиталізації
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    Кабмін затвердив план із забезпечення інтернетом 95% українців