Кабмін затвердив план із забезпечення інтернетом 95% українців

Кабмін очікує, що реалізація плану забезпечить доступ до мобільного і широкосмугового інтернету 95% населення України

Уряд схвалив план розвитку широкосмугового інтернету в Україні

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з розвитку широкосмугового доступу до інтернету на 2021-2022 роки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 8 вересня.

У пояснювальній записці зазначається, що у плані заходів визначені основні завдання державної політики у сфері розвитку цифрової інфраструктури, проблеми та напрями їх вирішення у 2021-2022 роках.

План передбачає підключення шести тисяч закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового інтернету у IV кварталі 2021 року. У I кварталі 2022 року запланований запуск державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу інтернету broadband.gov.ua, яка забезпечить прозорі закупівлі у телекомунікаційній сфері та слугуватиме єдиним вікном для збору інформації про якість телекомунікаційних послуг.

У документі визначені строки розроблення окремих нормативно-правових актів, що стосуються доступу до електроенергетичної та транспортної інфраструктури, розрахунків електромагнітної сумісності, а також оновлення переліку показників якості та їх граничних нормованих рівнів для послуг мобільного зв’язку.

У документі також наголошується, що реалізація плану забезпечить доступ до мобільного і широкосмугового інтернету 95% населення України та позитивно вплине на розвиток регіонів, жителі яких отримають доступ до пріоритетних публічних послуг.

Раніше міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету.

Також міністр розповів, що в багатьох українських родинах немає можливості купити ноутбук кожній дитині, проте держава не може розв'язувати це питання за рахунок своїх джерел.

Міністерство освіти України прагне, аби до 2024 року у кожного педагога був комп’ютер. Наразі оголошено тендерів на купівлю близько 22 тис. ноутбуків.