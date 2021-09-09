Samsung винайшла «дисплей майбутнього» (відео)

Samsung показала екран, який може транслювати тривимірне зображення

Samsung представила прототип дисплея, здатного відтворювати тривимірне зображення. Про це повідомляє корейське видання ET News.

Винахід було презентовано дочірньою компанією Samsung Display на виставці в Сеулі. Прототип розтягуваного екрану має діагональ 13 дюймів. Матриця дисплея може трансформуватися і згинатися в декількох напрямках. Таким чином, вона відтворює 3D-контент на двомірному екрані.

Судячи з відео, матриця представленого корейською корпорацією «дисплея майбутнього» підводиться і розтягується в залежності від зображуваного контенту.

В якості демонстрації технології інженери показали відео з вулканічною лавою.

«Екран фізично піднімається і опускається, ефективно створюючи тривимірне уявлення 2D-контенту», – зазначили автори.

За словами представників Samsung, екрани даного виду можна буде використовувати в пристроях, аксесуарах інтернету речей (Internet of Things, IoT), розумних автомобілях. Також такий екран можна застосовувати при створенні смартфонів для людей з обмеженими можливостями і слабким зором.

Samsung і раніше демонструвала свій інтерес до концептуальних екранів. У 2017 році компанія представила прототип розтягуваного дисплея розміром 9 дюймів, який міг згинатися в двох напрямках.

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