На Рівненщині збудують вітроелектростанцію і завод з виробництва водню

У жителів села Довговоля (на фото) стане ще більше приводів для свята

Проект повинен бути реалізований до 2025 року

Біля села Довговоля (Рівненська область) планують побудувати вітроелектростанцію потужністю 72 МВт для використання зеленої електроенергії для виробництва водню. Проект «Володимирець» реалізує компанія MCL, яка займається розробкою об'єктів генерації електричної енергії з відновлюваних джерел, – повідомляють Elektrovesti.

Вітряний парк буде складатися з 12 інноваційних турбін по 6 МВт кожна. У MCL стверджують, що «Володимирець» прогнозовано зможе виробляти 230 ГВт/год електроенергії на рік. Зараз девелопери проекту проводять техніко-економічні розрахунки, вибирають тип і потужність електролізера і інфраструктурного технологічного обладнання.

Оскільки процес електролізу вимагає значних обсягів води, поки в двох потенційних локаціях, де планується розміщення майбутнього заводу, проводять гідрогеологічні дослідження запасів підземних вод.

За оцінками фахівців MCL, впровадження проекту має відбутися протягом 2023-2025 років. Концепцією проекту передбачена стовідсоткова реалізація екологічно чистого водню. Передбачається, що партнером «Володимирця» може стати, наприклад, компанія «Рівнеазот».