  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Британія вкладає 5 млн фунтів у технології перетворення відходів у водень

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Великобританія підняла прапор боротьби за чисте небо - Британія вкладає 5 млн фунтів у технології перетворення відходів у водень

    Великобританія підняла прапор боротьби за чисте небо

    Фото: h2-view.com

    Кожен екологічний проект зможе подати заявку на суму до 250 тис. фунтів

    Уряд Великобританії запустив нову екологічну програму Hydrogen BECCS, яка підтримуватиме інноваційні технології перетворення біомаси та побутових відходів у водень як засіб підтримки водневої економіки, – повідомляє H2 View.

    Нова програма, для якої надане державне фінансування у розмірі 5 млн фунтів стерлінгів, демонструє відданість Великобританії справі прискорення впровадження водню в країні, надаючи можливість виробництва екологічно чистого енергоносія у великих кількостях. При цьому значно знижується навантаження на полігони для сміття.

    Заявку на участь у новому державному фінансуванні можуть подати як комерційні структури, так і дослідні інститути та університети. Кожен проект зможе подати заявку на суму до 250 тис. фунтів стерлінгів, щоб розробити плани своїх проектів і продемонструвати здійсненність пропонованих інновацій.

    «Це державне фінансування допоможе підтримати розробку нової технології утилізації відходів, стимулюючи «зелені» робочі місця та інвестиції за одночасного скорочення викидів вуглецю», – сказав міністр енергетики та зміни клімату Великобританії Грег Хендс.

    Читайте також:

    Теги: інвестиції технології Велика Британія фінансування уряд водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британія вкладає 5 млн фунтів у технології перетворення відходів у водень