Британія вкладає 5 млн фунтів у технології перетворення відходів у водень

Британія вкладає 5 млн фунтів у технології перетворення відходів у воденьнова енергія
Великобританія підняла прапор боротьби за чисте небо
Кожен екологічний проект зможе подати заявку на суму до 250 тис. фунтів
Уряд Великобританії запустив нову екологічну програму Hydrogen BECCS, яка підтримуватиме інноваційні технології перетворення біомаси та побутових відходів у водень як засіб підтримки водневої економіки, – повідомляє H2 View.
Нова програма, для якої надане державне фінансування у розмірі 5 млн фунтів стерлінгів, демонструє відданість Великобританії справі прискорення впровадження водню в країні, надаючи можливість виробництва екологічно чистого енергоносія у великих кількостях. При цьому значно знижується навантаження на полігони для сміття.
Заявку на участь у новому державному фінансуванні можуть подати як комерційні структури, так і дослідні інститути та університети. Кожен проект зможе подати заявку на суму до 250 тис. фунтів стерлінгів, щоб розробити плани своїх проектів і продемонструвати здійсненність пропонованих інновацій.
«Це державне фінансування допоможе підтримати розробку нової технології утилізації відходів, стимулюючи «зелені» робочі місця та інвестиції за одночасного скорочення викидів вуглецю», – сказав міністр енергетики та зміни клімату Великобританії Грег Хендс.
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