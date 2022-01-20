Британія вкладає 5 млн фунтів у технології перетворення відходів у водень

Кожен екологічний проект зможе подати заявку на суму до 250 тис. фунтів

Уряд Великобританії запустив нову екологічну програму Hydrogen BECCS, яка підтримуватиме інноваційні технології перетворення біомаси та побутових відходів у водень як засіб підтримки водневої економіки, – повідомляє H2 View.

Нова програма, для якої надане державне фінансування у розмірі 5 млн фунтів стерлінгів, демонструє відданість Великобританії справі прискорення впровадження водню в країні, надаючи можливість виробництва екологічно чистого енергоносія у великих кількостях. При цьому значно знижується навантаження на полігони для сміття.

Заявку на участь у новому державному фінансуванні можуть подати як комерційні структури, так і дослідні інститути та університети. Кожен проект зможе подати заявку на суму до 250 тис. фунтів стерлінгів, щоб розробити плани своїх проектів і продемонструвати здійсненність пропонованих інновацій.

«Це державне фінансування допоможе підтримати розробку нової технології утилізації відходів, стимулюючи «зелені» робочі місця та інвестиції за одночасного скорочення викидів вуглецю», – сказав міністр енергетики та зміни клімату Великобританії Грег Хендс.