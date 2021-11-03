На узбережжі Італії збудують великий морський водневий хаб

Потужність інноваційного енергетичного вузла – 750 МВт

Біля узбережжя Італії в Адріатичному морі збудують енергетичний хаб потужністю 750 МВт із морськими вітропарками, плавучою сонячною електростанцією та системою зберігання водню. Проєкт «Агнес» реалізують компанії Saipem, Agnes та Qint'X, – повідомляють Elektrovesti.

Італійський енергетичний хаб, розташований біля узбережжя Равенни, складатиметься із двох морських вітрових електростанцій загальною потужністю 600 МВт, плавучою фотоелектричною системою потужністю 100 МВт та системи зберігання водню потужністю 50 МВт.

Консорціум подав заявку на отримання державної концесії на морські державні ділянки та ділянки води, задіяні у будівництві заводу. Згідно з документами щодо планування дві вітряні електростанції складатимуться з 75 вітряних турбін заввишки до 170 метрів.

Нині розпочалася оцінка вітрових ресурсів. Очікується, що аналіз завершать до кінця року, а подальші дослідження розпочнуться у другому кварталі 2022 року.