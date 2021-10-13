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    У Гвіані буде побудована електростанція, що працює на зеленому водні

    нова енергія
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    У Гвіані є всі можливості для екологічно чистої енергетики - У Гвіані буде побудована електростанція, що працює на зеленому водні

    У Гвіані є всі можливості для екологічно чистої енергетики

    Фото: h2-view.com

    Інноваційне підприємство забезпечить електроенергією 10 тис. домогосподарств

    Французька енергетична компанія McPhy має намір побудувати на заході Французької Гвіани (заморський департамент країни, розташований на північному сході Південної Америки), завод з виробництва екологічно чистого водню з електролізером потужністю 16 МВт і електростанцію, яка буде використовувати енергоносій майбутнього, – повідомляє H2 View.

    Цей проект, який отримав назву «Електростанція західній Французької Гвіани (CEOG), об'єднає фотоелектричні енергію і масивні накопичувальні водневі потужності, щоб дати поштовх ринку поновлюваних джерел енергії.

    Водень, вироблений на новому підприємстві, буде зберігатися під тиском в резервуарах і, при необхідності, змішуватися з киснем з повітря в паливних елементах для виробництва екологічно чистої електроенергії. Передбачається, що вона зможе забезпечити 10 тис домогосподарств Французької Гвіани.

    «Проект CEOG відрізняється своїм масштабом та інноваційним характером. Оснастивши підприємство електролізної платформою потужністю 16 МВт, яка здатна виробляти 860 тонн зеленого водню в рік, McPhy демонструє свої технологічні та промислові можливості», – сказав голова компанії McPhy Люк Пойер.

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    Теги: Франція завод повітря водень
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    У Гвіані буде побудована електростанція, що працює на зеленому водні