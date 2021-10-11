  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Мавританія хоче стати світовим лідером з виробництва зеленого водню

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сонячна пустеля Сахара може перетворити бідну Мавританію на водневий оазис - Мавританія хоче стати світовим лідером з виробництва зеленого водню

    Сонячна пустеля Сахара може перетворити бідну Мавританію на водневий оазис

    Фото: puteshestvyi.ru

    Одна з найбільш економічно слаборозвинених країн світу має намір створити мегапроєкт з виробництва водню потужністю 10 ГВт

    Уряд Мавританії і американська компанія Chariot Energy підписали меморандум про взаєморозуміння по розвитку великомасштабного водневого проєкту. Зокрема – будівництва електролізних установок загальною потужністю 10 ГВт, які здатні перетворити економічно слаборозвинену африканську країну в світового лідера з виробництва зеленого водню, – повідомляє H2 View. Африка

    Передбачається, що нова ініціатива, яка отримала назву Project Nour, буде дуже успішною завдяки прекрасним ресурсам в Мавританії сонячної і вітрової енергії, які є ключовим компонентом для виробництва екологічно чистого водню.

    Для досягнення амбітної мети з перетворення Мавританії на водневу наддержаву, Project Nour було надано ексклюзивне право на використання територій (прибережних, морських і всередині країни), загальна площа якої становить близько 14,5 тис км2. Зараз готується проведення попереднього техніко-економічного обґрунтування проєкту.

    «Розвиток екологічно чистої водневої промисловості Мавританії обіцяє принести нашій країні екологічні, економічні і соціальні вигоди. У нас є потенціал і бажання стати світовим лідером в області виробництва водню з поновлюваних джерел енергії», – сказав міністр нафти, гірничодобувної промисловості і енергетики Мавританії Абдессалам ульд Мохамед Салех.

    «Ми дякуємо уряду Мавританії за можливість співпрацювати з ними в тому, що, на нашу думку, стане одним з найбільших проєктів такого роду в Африці», – сказав у свою чергу т.в.о. генерального директора Chariot Energy Адоніс Поуруліс.

    Читайте також:

    Теги: енергетика США Африка водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мавританія хоче стати світовим лідером з виробництва зеленого водню