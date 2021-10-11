Мавританія хоче стати світовим лідером з виробництва зеленого водню

Одна з найбільш економічно слаборозвинених країн світу має намір створити мегапроєкт з виробництва водню потужністю 10 ГВт

Уряд Мавританії і американська компанія Chariot Energy підписали меморандум про взаєморозуміння по розвитку великомасштабного водневого проєкту. Зокрема – будівництва електролізних установок загальною потужністю 10 ГВт, які здатні перетворити економічно слаборозвинену африканську країну в світового лідера з виробництва зеленого водню, – повідомляє H2 View. Африка

Передбачається, що нова ініціатива, яка отримала назву Project Nour, буде дуже успішною завдяки прекрасним ресурсам в Мавританії сонячної і вітрової енергії, які є ключовим компонентом для виробництва екологічно чистого водню.

Для досягнення амбітної мети з перетворення Мавританії на водневу наддержаву, Project Nour було надано ексклюзивне право на використання територій (прибережних, морських і всередині країни), загальна площа якої становить близько 14,5 тис км2. Зараз готується проведення попереднього техніко-економічного обґрунтування проєкту.

«Розвиток екологічно чистої водневої промисловості Мавританії обіцяє принести нашій країні екологічні, економічні і соціальні вигоди. У нас є потенціал і бажання стати світовим лідером в області виробництва водню з поновлюваних джерел енергії», – сказав міністр нафти, гірничодобувної промисловості і енергетики Мавританії Абдессалам ульд Мохамед Салех.

«Ми дякуємо уряду Мавританії за можливість співпрацювати з ними в тому, що, на нашу думку, стане одним з найбільших проєктів такого роду в Африці», – сказав у свою чергу т.в.о. генерального директора Chariot Energy Адоніс Поуруліс.