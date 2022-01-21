Нафтогазовий концерн BP та Оман уклали угоду з виробництва зеленого водню

Виробництво водню в Омані має розпочатися до 2030 року

Нафтогазовий концерн BP та міністерство енергетики та корисних копалин Султанату Оман підписали стратегічну рамкову угоду про збір даних про потенціал відновлюваних джерел енергії, та виробництво зеленого водню в Омані до 2030 року, – повідомляють Elektrovesti.

У рамках угоди BP збиратиме та оцінюватиме дані про сонячний та вітровий потенціал з території площею 8 тис. км2. Оцінка допоможе уряду Оману сформувати центри відновлюваної енергетики, щоб використати ці відновлювані ресурси для виробництва зеленого водню для внутрішнього ринку та експорту.

«Підписана угода демонструє, що BP, як інтегрована енергетична компанія, може запропонувати. Нові проекти будуть об'єднувати вітрову, сонячну енергію та екологічно чистий водень, підтримуючи цілі Омана в галузі низьковуглецевої енергетики», – сказав генеральний директор BP Бернард Луні.

«У партнерстві з ВР ми просуватимемо розробку нових сонячних та вітрових ресурсів світового класу, генеруючи відновлювану енергію для виробництва зеленого водню. Останні 50 років ми нарощували видобуток вуглеводів. Сьогоднішня угода знаменує собою наступний крок у нашій енергетичній подорожі – розкриття потенціалу Оману як низьковуглецевого енергетичного центру», – сказав у свою чергу міністр енергетики та корисних копалин Султанату Оман Мохаммед Аль Румхі.