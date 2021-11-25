Німеччина створить у Намібії виробництво екологічно чистого водню

Передбачається, що обсяг виробництва зеленого водню становитиме 300 тис. тонн на рік

Німецька компанія Enertrag повідомила, що її проєкт Hyphen Hydrogen Energy виграв конкурс уряду Намібії на виробництво зеленого водню у національному парку Цау-Хаєб, – повідомляють Elektrovesti.

Проєкт, який розрахований на щорічне виробництво 300 тис. тонн водню (а також екологічно чистого аміаку та метану), буде реалізовано південноафриканською дочірньою компанією Enertrag та проєктною компанією Nicholas Holdings Limited. Обсяг інвестицій оцінюється у $9,4 млрд.

У національному парку Цау-Хаєб будуть встановлені електролізні установки загальною потужністю 3 ГВт, їхню роботу забезпечуватимуть сонячні та вітрові електростанції загальною потужністю 5 ГВт. Також буде побудовано порт для відвантаження палива – проєкт насамперед націлений на експорт енергоносія.

Першу частину проєкту планується ввести в експлуатацію у 2026 році, а на проєктну потужність він вийде до 2030 року. На етапі будівництва буде створено майже 15 тис. нових робочих місць – це значний внесок в економіку Намібії.

Нагадаємо, що Німеччина та Намібія у серпні 2021 року підписали спільне комюніке про водневе партнерство. Європа (Німеччина зокрема) планує задовольняти більшу частину своїх потреб у водні та продуктах на його основі за рахунок імпорту.