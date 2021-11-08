  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Навесні 2022 року має бути представлена воднева стратегія України

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлія Підкоморна дуже хоче обмінятися думками щодо водню із зацікавленими особами - Навесні 2022 року має бути представлена воднева стратегія України

    Юлія Підкоморна дуже хоче обмінятися думками щодо водню із зацікавленими особами

    Фото: my.ua

    Уряд запізнюється із презентацією стратегії мінімум на три місяці

    Згідно з указом президента, уряд має ухвалити водневу стратегію України та затвердити план заходів для її виконання до 31 грудня 2021 року. Проте за підсумками засідання робочої групи з розробки водневої стратегії Міністерства енергетики стало відомо, що остаточну версію документа буде підготовлено лише навесні наступного року, – повідомляють Elektrovesti.

    Чергове засідання робочої групи відбулося за участю експертів Міненерго, спеціалістів проекту енергетичної безпеки USAID, Держенергоефективності, галузевих експертів, представників профільних асоціацій та науково-дослідних організацій.

    У Міненерго зазначили, що документ врахуватиме всі етапи розвитку водневої енергетики в Україні: виробництво, транспортування та зберігання водню, і включатиме аналіз ресурсного потенціалу для виробництва енергоносія майбутнього.

    «При розробці водневої стратегії дуже важливо обмінюватися думками, знаннями та результатами досліджень у цій інноваційній галузі. Ми повинні проаналізувати потенціал нашої держави та обрати найефективніші шляхи її реалізації. На наступному етапі роботи над стратегією ми вивчатимемо початковий прогноз розвитку попиту в Україні водню», – сказала заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна.

    Читайте також:

    Теги: Міненерго Україна уряд водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Навесні 2022 року має бути представлена воднева стратегія України