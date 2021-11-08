Навесні 2022 року має бути представлена воднева стратегія України

Навесні 2022 року має бути представлена воднева стратегія Українинова енергія
Юлія Підкоморна дуже хоче обмінятися думками щодо водню із зацікавленими особами
Уряд запізнюється із презентацією стратегії мінімум на три місяці
Згідно з указом президента, уряд має ухвалити водневу стратегію України та затвердити план заходів для її виконання до 31 грудня 2021 року. Проте за підсумками засідання робочої групи з розробки водневої стратегії Міністерства енергетики стало відомо, що остаточну версію документа буде підготовлено лише навесні наступного року, – повідомляють Elektrovesti.
Чергове засідання робочої групи відбулося за участю експертів Міненерго, спеціалістів проекту енергетичної безпеки USAID, Держенергоефективності, галузевих експертів, представників профільних асоціацій та науково-дослідних організацій.
У Міненерго зазначили, що документ врахуватиме всі етапи розвитку водневої енергетики в Україні: виробництво, транспортування та зберігання водню, і включатиме аналіз ресурсного потенціалу для виробництва енергоносія майбутнього.
«При розробці водневої стратегії дуже важливо обмінюватися думками, знаннями та результатами досліджень у цій інноваційній галузі. Ми повинні проаналізувати потенціал нашої держави та обрати найефективніші шляхи її реалізації. На наступному етапі роботи над стратегією ми вивчатимемо початковий прогноз розвитку попиту в Україні водню», – сказала заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна.
Читайте також: