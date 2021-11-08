Навесні 2022 року має бути представлена воднева стратегія України

Уряд запізнюється із презентацією стратегії мінімум на три місяці

Згідно з указом президента, уряд має ухвалити водневу стратегію України та затвердити план заходів для її виконання до 31 грудня 2021 року. Проте за підсумками засідання робочої групи з розробки водневої стратегії Міністерства енергетики стало відомо, що остаточну версію документа буде підготовлено лише навесні наступного року, – повідомляють Elektrovesti.

Чергове засідання робочої групи відбулося за участю експертів Міненерго, спеціалістів проекту енергетичної безпеки USAID, Держенергоефективності, галузевих експертів, представників профільних асоціацій та науково-дослідних організацій.

У Міненерго зазначили, що документ врахуватиме всі етапи розвитку водневої енергетики в Україні: виробництво, транспортування та зберігання водню, і включатиме аналіз ресурсного потенціалу для виробництва енергоносія майбутнього.

«При розробці водневої стратегії дуже важливо обмінюватися думками, знаннями та результатами досліджень у цій інноваційній галузі. Ми повинні проаналізувати потенціал нашої держави та обрати найефективніші шляхи її реалізації. На наступному етапі роботи над стратегією ми вивчатимемо початковий прогноз розвитку попиту в Україні водню», – сказала заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна.