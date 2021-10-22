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    «Укргідроенерго» відвідало Німеччину для вивчення водневого проєкту

    нова енергія
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    ДніпроГЕС зацікавив німців з точки зору виробництва зеленого водню - «Укргідроенерго» відвідало Німеччину для вивчення водневого проєкту

    ДніпроГЕС зацікавив німців з точки зору виробництва зеленого водню

    Фото: igotoworld.com

    Німецькі компанії Andritz Hydro і MAN Energy Solutions зацікавилися українським воднем

    Керівництво вітчизняної енергетичної компанії «Укргідроенерго» на чолі з генеральним директором Ігорем Сиротою відвідало Німеччину для зустрічі з колегами з компаній-партнерів Andritz Hydro і MAN Energy Solutions з метою вивчення перспектив виробництва зеленого водню на гідроелектростанціях України, – повідомляють Elektrovesti.

    «У рамках візиту українські гідроенергетики взяли участь в презентації «Стратегії виробництва зеленого водню», яку представили фахівці компаній Andritz Hydro і MAN Energy Solutions», – йдеться в офіційному прес-релізі «Укргідроенерго».

    Компанія Andritz Hydro представила презентацію пілотного проєкту з виробництва екологічно чистого водню на ДніпроГЕС-1.

    «Ми ознайомилися з водневими ініціативами федерального уряду Німеччини і вивчаємо наші можливості по просуванню і реалізації пілотного проєкту в Україні – зазначив Сирота.

    Також українська делегація відвідала виробництво концерну MAN Energy Solutions. У кінці липня видання The Maritime Executive повідомило, що компанії Andritz Hydro і MAN Energy Solutions планують до кінця 2021 року реалізувати пілотний проєкт з виробництва водню в Європі, потужність установки становитиме 4 МВт.

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    Теги: Німеччина Укргідроенерго водень
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    «Укргідроенерго» відвідало Німеччину для вивчення водневого проєкту