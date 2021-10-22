«Укргідроенерго» відвідало Німеччину для вивчення водневого проєкту

Німецькі компанії Andritz Hydro і MAN Energy Solutions зацікавилися українським воднем

Керівництво вітчизняної енергетичної компанії «Укргідроенерго» на чолі з генеральним директором Ігорем Сиротою відвідало Німеччину для зустрічі з колегами з компаній-партнерів Andritz Hydro і MAN Energy Solutions з метою вивчення перспектив виробництва зеленого водню на гідроелектростанціях України, – повідомляють Elektrovesti.

«У рамках візиту українські гідроенергетики взяли участь в презентації «Стратегії виробництва зеленого водню», яку представили фахівці компаній Andritz Hydro і MAN Energy Solutions», – йдеться в офіційному прес-релізі «Укргідроенерго».

Компанія Andritz Hydro представила презентацію пілотного проєкту з виробництва екологічно чистого водню на ДніпроГЕС-1.

«Ми ознайомилися з водневими ініціативами федерального уряду Німеччини і вивчаємо наші можливості по просуванню і реалізації пілотного проєкту в Україні – зазначив Сирота.

Також українська делегація відвідала виробництво концерну MAN Energy Solutions. У кінці липня видання The Maritime Executive повідомило, що компанії Andritz Hydro і MAN Energy Solutions планують до кінця 2021 року реалізувати пілотний проєкт з виробництва водню в Європі, потужність установки становитиме 4 МВт.