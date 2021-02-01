Названо чотири регіони України, де можливе виробництво зеленого водню

Ідеальні регіони України для виробництва зеленого водню – Запорізька, Миколаївська, Одеська i Херсонська області

Україна зможе виробляти сонячну електроенергію, за допомогою якої, зокрема, проводиться зелений водень, лише у чотирьох областях. Про це повідомив президент асоціації «Українська воднева рада» Олександр Рєпкін, - повідомляють Elektrovesti.

«Якщо мова йде про сонячну енергію - це має бути лише південь України. Жоден інший регіон для сонячної енергетики не розглядається. А Одеську, Херсонську, Миколаївську i Запорізьку області з точки зору наявності i інтенсивності сонця можна порівняти з центром Італії», - зазначив Олександр Рєпкін.

Також він наголосив, що південні області України підходять ще й тому, що там наявна система опріснення води, з якої отримуватимуть водень.

Шляхом модернізації українських газопроводів можливо транспортування водню до країн ЄС. Є низка технологій, які можуть бути використані для цього. Це прокладання всередині газопроводу спеціальної полікарбонової труби, яка дозволяє транспортувати стовідсотковий водень i уникати його втрат. Або напилення зсередини існуючої труби певного шару такого ж самого матеріалу.

Відповідно до ініціативи «2х40 ГВт зеленого водню для Європейської зеленої угоди», на Україну виділено створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва екологічно чистого енергоносія, більшість якого призначена для експорту до Європейського Союзу.