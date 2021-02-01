  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Названо чотири регіони України, де можливе виробництво зеленого водню

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Сонячна електростанція в Болградському районі Одеської області</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Названо чотири регіони України, де можливе виробництво зеленого водню

    Сонячна електростанція в Болградському районі Одеської області

     

    Фото: dumskaya.net

    Ідеальні регіони України для виробництва зеленого водню – Запорізька, Миколаївська, Одеська i Херсонська області

    Україна зможе виробляти сонячну електроенергію, за допомогою якої, зокрема, проводиться зелений водень, лише у чотирьох областях. Про це повідомив президент асоціації «Українська воднева рада» Олександр Рєпкін, - повідомляють Elektrovesti.

    «Якщо мова йде про сонячну енергію - це має бути лише південь України. Жоден інший регіон для сонячної енергетики не розглядається. А Одеську, Херсонську, Миколаївську i Запорізьку області з точки зору наявності i інтенсивності сонця можна порівняти з центром Італії», - зазначив Олександр Рєпкін.

    Також він наголосив, що південні області України підходять ще й тому, що там наявна система опріснення води, з якої отримуватимуть водень.

    Шляхом модернізації українських газопроводів можливо транспортування водню до країн ЄС. Є низка технологій, які можуть бути використані для цього. Це прокладання всередині газопроводу спеціальної полікарбонової труби, яка дозволяє транспортувати стовідсотковий водень i уникати його втрат. Або напилення зсередини існуючої труби певного шару такого ж самого матеріалу.

    Відповідно до ініціативи «2х40 ГВт зеленого водню для Європейської зеленої угоди», на Україну виділено створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва екологічно чистого енергоносія, більшість якого призначена для експорту до Європейського Союзу.

    Теги: ЄС Україна водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies