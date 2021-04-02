  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Нідерланди інвестують 2,5 млрд євро в зелений водень

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сонячні електростанції Голландії направлять всю свою енергію на розвиток водневої економіки &nbsp; - Нідерланди інвестують 2,5 млрд євро в зелений водень

    Сонячні електростанції Голландії направлять всю свою енергію на розвиток водневої економіки

     

    Фото: cleanenergo.ru

    Дане фінансування розраховане на період до 2025 року

    У 2021-2025 роках уряд Нідерландів інвестує 2,5 млрд євро (в середньому 500 млн євро щорічно) в розвиток водневого ланцюжка в країні – від виробництва і зберігання екологічно чистого палива до його транспортування і використання, – повідомляє H2 View.

    В рамках нової державної програми в Нідерландах передбачається побудувати до 2025 року електролізери загальною потужністю 500 МВт. А до 2030 року, при відповідних інвестиціях, має бути реалізовано до 4 ГВт електролізних потужностей. Також передбачається створити національну водневу магістраль, яка з'єднує голландські промислові кластери і чотири сховища для екологічно чистого палива.

    В даний час в Голландії створена Воднева коаліція, що складається з 38 екологічних і промислових організацій – в неї, зокрема, входять такі компанії, як Greenpeace, Natuur & Milieu, RWE, Gasunie, Groningen Seaports.

    Коаліція запропонувала кабінету міністрів Нідерландів всебічну допомогу в розвитку ланцюжка поставок водню. Підкресливши, що їх головна спільна мета – посилення ключової ролі Голландії в Європі в області виробництва водню і його експорту шляхом підтримки компаній, що займаються водневими технологіями.

    Теги: коаліція Нідерланди фінансування уряд водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies