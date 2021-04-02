Нідерланди інвестують 2,5 млрд євро в зелений водень

Дане фінансування розраховане на період до 2025 року

У 2021-2025 роках уряд Нідерландів інвестує 2,5 млрд євро (в середньому 500 млн євро щорічно) в розвиток водневого ланцюжка в країні – від виробництва і зберігання екологічно чистого палива до його транспортування і використання, – повідомляє H2 View.

В рамках нової державної програми в Нідерландах передбачається побудувати до 2025 року електролізери загальною потужністю 500 МВт. А до 2030 року, при відповідних інвестиціях, має бути реалізовано до 4 ГВт електролізних потужностей. Також передбачається створити національну водневу магістраль, яка з'єднує голландські промислові кластери і чотири сховища для екологічно чистого палива.

В даний час в Голландії створена Воднева коаліція, що складається з 38 екологічних і промислових організацій – в неї, зокрема, входять такі компанії, як Greenpeace, Natuur & Milieu, RWE, Gasunie, Groningen Seaports.

Коаліція запропонувала кабінету міністрів Нідерландів всебічну допомогу в розвитку ланцюжка поставок водню. Підкресливши, що їх головна спільна мета – посилення ключової ролі Голландії в Європі в області виробництва водню і його експорту шляхом підтримки компаній, що займаються водневими технологіями.