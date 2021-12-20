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    Peugeot представила свій перший водневий фургон

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    Фургон e-Expert Hydrogen готується залишити заводський цех - Peugeot представила свій перший водневий фургон

    Фургон e-Expert Hydrogen готується залишити заводський цех

    Фото: Peugeot

    Автомобіль продовжив лінійку електричної моделі e-Expert

    Зійшов із конвеєра перший водневий автомобіль Peugeot. Фургон, який отримав назву e-Expert Hydrogen, оснащений електричною системою на водневих паливних елементах, здатний перевозити вантажі вагою до 1000 кг, розвивати максимальну швидкість 130 км/год і заправлятися всього за три хвилини, – повідомляє H2 View.

    Запуск виробництва водневого фургона Peugeot стався лише через п'ятнадцять місяців після запуску моделі e-Expert з живленням від акумуляторної батареї (ця модель була названа найкращим фургоном 2020 року).

    Новий автомобіль є останнім символом стратегії Peugeot «Розширені можливості вибору», дозволяючи клієнтам вибирати з широкого спектру двигунів, які найкраще підходять для конкретних потреб.

    «Завдяки e-Expert Hydrogen ми можемо зайняти лідируючі позиції в технології з нульовим рівнем викидів, яка є особливо актуальною для ринку легких комерційних автомобілів. Воднево-електрична технологія – вирішальна перевага для професіоналів, які за один день мають подолати кілька сотень кілометрів автомагістраллю, а потім потрапити до спальних міських районів, де є обмеження для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння», – сказала генеральний директор бренду Peugeot Лінда Джексон.

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    Теги: технології автомобіль водень Peugeot
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    Peugeot представила свій перший водневий фургон