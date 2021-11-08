В Англії протестують автомобіль швидкої допомоги, який працює на водні

Машина вже викликала великий інтерес на кліматичному саміті у Глазго

Національна служба охорони здоров'я Англії має намір випробувати машину швидкої допомоги із водневим двигуном. Це черговий пункт плану з впровадження автомобілів з нульовим рівнем викидів, розроблений у співпраці зі службами швидкої допомоги Великобританії, – повідомляють Elektrovesti.

У центрі уваги Національної служби охорони здоров'я Англії опинилася інноваційна розробка британської компанії ULEMCo. Оснащений водневим двигуном автомобіль може долати на одній заправці відстань до 500 км, на поповнення палива йде до п'яти хвилин.

На даний час водневий автомобіль ULEMCo демонструється на кліматичному саміті COP26 у Глазго. Після завершення конференції (вона триватиме до 12 листопада), машину протестує служба швидкої допомоги Лондона. У службі охорони здоров'я сподіваються, що такі автомобілі з нульовим рівнем викидів незабаром будуть використовуватися по всій країні.

«Наші партнери доклали чимало зусиль, щоб довести водневий проєкт швидкої допомоги до стадії тестів. Ми вважаємо, що це ключовий етап у розвитку водневого транспорту, і показуємо, що можна зробити сьогодні, щоб досягти нульових викидів», – сказала керуючий директор ULEMCo Аманда Лайн.