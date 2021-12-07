У Нову Зеландію прибула перша воднева вантажівка Hyundai Xcient

На початку 2022 року Нова Зеландія отримає ще чотири водневі вантажівки

До порту Окленда, найбільшого міста Нової Зеландії, прибув перший вантажний автомобіль на водневих паливних елементах Hyundai Xcient Fuel Cell. Доставка першого з п'яти водневих автомобілів, які курсуватимуть дорогами Нової Зеландії наступного року, стала важливою віхою в декарбонізації важкого транспорту країни, – повідомляє H2 View.

Постачанням інноваційних автомобілів займається компанія Hyundai New Zealand, яка прагне сприяти поширенню вантажних автомобілів на водневих паливних елементах по всій Новій Зеландії.

Воднева вантажівка Hyundai Xcient Fuel Cell рухається електродвигуном потужністю 350 кВт. Енергія руху забезпечується системою водневих паливних елементів потужністю 180 кВт. Екологічно чистий водень знаходиться у семи резервуарах, його загальна вага – 32 кг. На одній заправці автомобіль може подолати близько 400 км. – це майже третина всієї території Нової Зеландії.

В даний час вантажні автомобілі на водневих паливних елементах Hyundai Xcient Fuel Cell працюють у Швейцарії, успішно перевозячи вантажі по всій країні.



