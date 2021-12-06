Renault представила два нових водневих комерційних автомобілі

Інноваційні розробки – це невеликий вантажний фургон та міський мікроавтобус

Компанія Hyvia, спільне підприємство групи Renault та американського розробника систем водневих паливних елементів Plug Power, представила два нових легких комерційних автомобілі з водневим двигуном, – повідомляє H2 View.

Перший інноваційний автомобіль – Renault Master Chassis Cab H2-Tech. Це закритий фургон, який має обсяг вантажного відділення 19 кубометрів та вантажопідйомність до 1000 кг. Він оснащений системою паливних елементів потужністю 30 кВт, акумулятором та двома баками з 3 кг водню. На одній заправці автомобіль може проїхати 250 км.

Друга новинка – міський мікроавтобус Renault Master City Bus H2-Tech. Він може перевозити 15 пасажирів (дев'ять сидячих та шість стоячих місць), також є простір для людини в інвалідному візку. У цьому автомобілі запас водню збільшено до 4,5 кг, запас ходу відповідно – 300 км.

«Наша компанія розвивається дуже швидко. Менш ніж за шість місяців існування ми представили три легкі комерційні автомобілі на водні: шасі з кабіною, фургон та міський автобус. Щоб задовольнити потреби для професійних автопарків, ми також представили нашу водневу заправну станцію», – сказав генеральний директор компанії Hyvia Девід Гельдербах.