  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Renault представила два нових водневих комерційних автомобілі

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міський мікроавтобус Renault Master City Bus H2-Tech - Renault представила два нових водневих комерційних автомобілі

    Міський мікроавтобус Renault Master City Bus H2-Tech

    Фото: Hyvia

    Інноваційні розробки – це невеликий вантажний фургон та міський мікроавтобус

    Компанія Hyvia, спільне підприємство групи Renault та американського розробника систем водневих паливних елементів Plug Power, представила два нових легких комерційних автомобілі з водневим двигуном, – повідомляє H2 View.

    Перший інноваційний автомобіль – Renault Master Chassis Cab H2-Tech. Це закритий фургон, який має обсяг вантажного відділення 19 кубометрів та вантажопідйомність до 1000 кг. Він оснащений системою паливних елементів потужністю 30 кВт, акумулятором та двома баками з 3 кг водню. На одній заправці автомобіль може проїхати 250 км.

    Друга новинка – міський мікроавтобус Renault Master City Bus H2-Tech. Він може перевозити 15 пасажирів (дев'ять сидячих та шість стоячих місць), також є простір для людини в інвалідному візку. У цьому автомобілі запас водню збільшено до 4,5 кг, запас ходу відповідно – 300 км.

    «Наша компанія розвивається дуже швидко. Менш ніж за шість місяців існування ми представили три легкі комерційні автомобілі на водні: шасі з кабіною, фургон та міський автобус. Щоб задовольнити потреби для професійних автопарків, ми також представили нашу водневу заправну станцію», – сказав генеральний директор компанії Hyvia Девід Гельдербах.

    Читайте також:

    Теги: автомобіль водень Renault
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Renault представила два нових водневих комерційних автомобілі