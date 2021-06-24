Підписано меморандум про перехід аеропортів Парижа на водневе паливо

Це перший крок до створення до 2035 року водневих авіалайнерів Airbus

Компанії Airbus, Air Liquide (французький виробник технічних газів) і Groupe ADP (оператор паризьких міжнародних аеропортів Шарль де Голль, Орлі і Ле Бурже) підписали меморандум про взаєморозуміння з підготовки аеропортів до переходу на екологічно чисте паливо, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що всі транспортні засоби, що працюють на території аеропортів, повинні використовувати зелений водень. Компанії заявили, що мають намір підтримати декарбонізацію авіаційного сектора і визначити конкретні потреби і можливості, які водень може принести аеронавтиці.

В якості першого кроку до підготовки аеропортів до таких розробок буде запущено дослідження за участю представницької групи з приблизно 30 аеропортів по всьому світу для оцінки потенційних змін для виробництва, постачання і розподілу зеленого водню.

«Ми повинні прискорити прихід водневого майбутнього. В авіаційній галузі Air Liquide привносить свій унікальний досвід в ланцюжок поставок водню. Це партнерство, очолюване трьома основними гравцями, відображає загальне бажання прискорити перехід до нової енергетики і побудувати майбутнє для більш стійкої авіації», – сказав віце-президент Air Liquide Матьє Жар.

«Це партнерство між виробником літаків, адміністрацією аеропортів і експертом по водневим газам є важливим і необхідним кроком для підготовки до введення в експлуатацію літаків з нульовим викидом до 2035 року», – сказав у свою чергу керівник відділу стратегії та зв'язків з громадськістю Airbus Антуан Був'є.

«Разом з нашими партнерами ми готові почати техніко-економічне обґрунтування, щоб забезпечити поступове впровадження водню в аеропортах Парижа», – додав заступник генерального директора Groupe ADP Едвард Аркрайт.

Нагадаємо, що Airbus пообіцяв ввести в експлуатацію перший в світі комерційний літак з нульовим рівнем викидів до 2035 року. Багатонаціональна аерокосмічна корпорація розкрила свої амбіції, представивши в вересні три концептуальних літака на водневих двигунах.