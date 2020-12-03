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    Північна Ірландія набуває 145 водневих автобусів

    нова енергія
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    <p>Водневий автобус виробництва північноірландській компанії Wrightbus</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Північна Ірландія набуває 145 водневих автобусів

    Водневий автобус виробництва північноірландській компанії Wrightbus

     

    Фото: irishnews.com

    Загальна вартість угоди - 66 млн фунтів стерлінгів

    Уряд Північної Ірландії інвестує близько 66 мільйонів фунтів стерлінгів в 145 автобусів на водневих паливних елементах виробництва північноірландській компанії Wrightbus, - повідомляє H2 View

    Перші 20 водневих автобусів Wrightbus почнуть курсувати вже в 2021 році між двома головними містами Північної Ірландії - столицею регіону Белфастом і Деррі, великим економічним центром і морським портом. Відстань між містами - 115 км. 

    «Найближчим часом ми зробимо громадський транспорт з нульовим рівнем викидів доступним для жителів всього нашого регіону», - заявив, оголошуючи про фінансування, міністр інфраструктури Північної Ірландії Нікола Меллон.
    Теги: громадський транспорт Ірландія фінансування уряд водень
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