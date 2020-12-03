Північна Ірландія набуває 145 водневих автобусів

Загальна вартість угоди - 66 млн фунтів стерлінгів

Уряд Північної Ірландії інвестує близько 66 мільйонів фунтів стерлінгів в 145 автобусів на водневих паливних елементах виробництва північноірландській компанії Wrightbus, - повідомляє H2 View.

Перші 20 водневих автобусів Wrightbus почнуть курсувати вже в 2021 році між двома головними містами Північної Ірландії - столицею регіону Белфастом і Деррі, великим економічним центром і морським портом. Відстань між містами - 115 км.

«Найближчим часом ми зробимо громадський транспорт з нульовим рівнем викидів доступним для жителів всього нашого регіону», - заявив, оголошуючи про фінансування, міністр інфраструктури Північної Ірландії Нікола Меллон.