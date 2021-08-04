Почалася розробка водневих самоскидів для гірничодобувної промисловості

Для підтримки екологічно чистих важких вантажівок створений спеціальний Альянс по парниковим газам

Австралійсько-британський гірничо-металургійний концерн Rio Tinto і японська машинобудівна компанія Komatsu об'єднали свої зусилля, щоб прискорити розвиток важких тягачів для гірничодобувної промисловості з нульовим рівнем викидів, і вони розглядають водень як потенційну технологію, – повідомляє H2 View.

Rio Tinto – одна з перших компаній, що приєдналася до нещодавно створеного Альянсу Komatsu по парниковим газам, який має намір просувати концепції важких вантажних самоскидів, які зможуть працювати від екологічно чистих джерел енергії, включаючи акумуляторні батареї та водневі паливні елементи. І, таким чином, декарбонізувати гірничодобувну промисловість.

«У наших компаній є спільне прагнення активно співпрацювати в галузі планування, розробки, тестування і розгортання нового покоління гірничодобувного обладнання та інфраструктури з нульовим рівнем викидів, оскільки ми прагнемо до декарбонізації нашого бізнесу», – сказав комерційний директор Rio Tinto Альф Барріос.

«Rio Tinto і Komatsu визнають критичну роль самоскидів з нульовим рівнем викидів в досягненні цілей зі скорочення викидів парникових газів для гірничодобувної промисловості», – сказав в свою чергу президент підрозділу гірничодобувної промисловості Komatsu Макс Моріяма.