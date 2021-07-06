Німеччина і Британія розширюють співпрацю на ринку водневих вантажівок

В рамках співпраці буде створена спеціальна вантажівка для серійних випробувань

Німецький виробник паливних систем Proton Motor і британська компанія Electra Commercial Vehicles підписали меморандум про взаєморозуміння з розвитку ринку вантажних автомобілів на водневих паливних елементах в Великобританії, – повідомляє H2 View.

Згідно з положеннями меморандуму, Electra Commercial Vehicles виступатиме в якості системного інтегратора для впровадження паливних елементів Proton Motor в свій існуючий парк електричних вантажівок. Це відбудеться протягом наступних 12 місяців.

Proton Motor забезпечить інженерну підтримку та навчання фахівців Electra під час розробки та атестації вантажівок на водневих паливних елементах. Обидві компанії також розроблять окремий прототип водневої вантажівки для серійних випробувань.

«Ми раді підписати цей меморандум про взаєморозуміння з Electra, яка є провідним виробником всіх електричних вантажівок у Великобританії. Це може забезпечити нашій компанії лідируючі позиції на ринку Великобританії», – сказав генеральний директор Proton Motor Файз Нахаб.

«Системна і інженерна підтримка від Proton Motor дозволить нам прискорити розробку своєї нової лінійки паливних елементів. Які допоможуть задовольнити зростаючий попит в Великобританії на вантажівки з нульовим рівнем викидів», – сказав у свою чергу голова правління Electra Commercial Vehicles Сід Садiк.