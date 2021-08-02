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    Каліфорнія замовила собі 30 важких водневих вантажівок Hyundai

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    Важка вантажівка на водневих паливних елементах Hyundai Xcient Fuel Cell - Каліфорнія замовила собі 30 важких водневих вантажівок Hyundai

    Важка вантажівка на водневих паливних елементах Hyundai Xcient Fuel Cell

    Фото: Hyundai Motor Company

    Перші водневі вантажівки Xcient Fuel Cell з'являться на дорогах Каліфорнії в 2023 році

    Hyundai Motor Company уклало з державними організаціями та приватними компаніями Каліфорнії угоду NorCAL ZERO про використання в вантажних перевезеннях електричних вантажівок на водневих паливних елементах. Програма фінансується Каліфорнійської енергетичної комісією, яка виділила на неї $22 млн, – повідомляє H2 View.

    Згідно з проектом NorCAL ZERO, у другому кварталі 2023 року в Каліфорнію буде поставлено 30 вантажівок Hyundai Xcient Fuel Cell – це перші в світі серійні важкі електричні вантажні автомобілі, що працюють на водні. Їх максимальна дальність на одній заправці становить 800 км.

    Передбачається, що важкі водневі вантажівки Xcient Fuel Cell будуть використовуватися в Каліфорнії для далеких перевезень. Hyundai також має намір співпрацювати з розробником водневих станцій First Element Fuel, щоб побудувати три водневі заправні станції в регіоні для заправки вантажівок.

    «Ми пишаємося тим, що фінансуємо це знакове розгортання електричних вантажівок на водневих паливних елементах і покращуємо екологію в Каліфорнії. Ці інвестиції будуть підтримувати вантажівки з нульовим рівнем викидів, а також розвиток інфраструктури в рамках екологічної системи США. Державні і приватні партнери по проекту об'єдналися, щоб зробити великий крок вперед в вантажних перевезеннях», – сказав заступник директора відділу палива і транспорту Каліфорнійської енергетичної комісії Ханнон Расул.

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    Теги: США інвестиції вантажівки водень Hyundai
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    Каліфорнія замовила собі 30 важких водневих вантажівок Hyundai