Почалися випробування нової водневої вантажівки Mercedes-Benz GenH2

Водневі вантажні автомобілі GenH2 надійдуть у продаж в 2027 році

Німецька компанія Daimler Trucks початку інтенсивні випробування нового вдосконаленого прототипу водневого вантажівки Mercedes-Benz GenH2, – повідомляє H2 View.

Згідно з планом компанії, до кінця 2021 року новий вантажний автомобіль пройде випробування на дорогах загального користування. Клієнти Daimler Trucks планують почати незалежні випробування в 2023 році, а перші серійні вантажівки GenH2, як очікується, надійдуть у продаж в 2027 році.

«Ми послідовно реалізуємо нашу технологічну стратегію по електрифікації вантажівок. Ми хочемо запропонувати нашим клієнтам кращі вантажні автомобілі з нейтральним викидом вуглекислого газу, що працюють на батареях або на водневих паливних елементах», – сказав голова правління Daimler Truck Мартін Даум.

В одній з найбільшої світової компанії з виробництва важких вантажівок впевнені, що привід на водневих паливних елементах стане незамінним в майбутньому для автомобільних перевезень з нульовим викидом вуглекислого газу на далекі відстані.