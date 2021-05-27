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    Почалися випробування нової водневої вантажівки Mercedes-Benz GenH2

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    Прототип вантажівки на водневих паливних елементах Mercedes-Benz GenH2 &nbsp; - Почалися випробування нової водневої вантажівки Mercedes-Benz GenH2

    Прототип вантажівки на водневих паливних елементах Mercedes-Benz GenH2

     

    Фото: Daimler Trucks

    Водневі вантажні автомобілі GenH2 надійдуть у продаж в 2027 році

    Німецька компанія Daimler Trucks початку інтенсивні випробування нового вдосконаленого прототипу водневого вантажівки Mercedes-Benz GenH2, – повідомляє H2 View.

    Згідно з планом компанії, до кінця 2021 року новий вантажний автомобіль пройде випробування на дорогах загального користування. Клієнти Daimler Trucks планують почати незалежні випробування в 2023 році, а перші серійні вантажівки GenH2, як очікується, надійдуть у продаж в 2027 році.

    «Ми послідовно реалізуємо нашу технологічну стратегію по електрифікації вантажівок. Ми хочемо запропонувати нашим клієнтам кращі вантажні автомобілі з нейтральним викидом вуглекислого газу, що працюють на батареях або на водневих паливних елементах», – сказав голова правління Daimler Truck Мартін Даум.

    В одній з найбільшої світової компанії з виробництва важких вантажівок впевнені, що привід на водневих паливних елементах стане незамінним в майбутньому для автомобільних перевезень з нульовим викидом вуглекислого газу на далекі відстані.

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    Теги: Німеччина вантажівки автомобіль водень
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    Почалися випробування нової водневої вантажівки Mercedes-Benz GenH2