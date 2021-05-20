  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Порт в Бельгії набуває 300 важких водневих вантажівок

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водневі вантажівки Бельгії дозволять скоротити викиди вуглекислого газу до 30 тис тонн в рік &nbsp; - Порт в Бельгії набуває 300 важких водневих вантажівок

    Водневі вантажівки Бельгії дозволять скоротити викиди вуглекислого газу до 30 тис тонн в рік

     

    Фото: h2-view.com

    Інноваційний транспорт буде розгорнуто в порту Антверпена до 2025 року

    Компанії Air Liquide, DATS 24 і порт Антверпена хочуть розмістити в Бельгії 300 важких вантажних автомобілів з водневим двигуном і допоміжну інфраструктуру (зокрема, заправні станції) до 2025 року. Вантажівки будуть базуватися в районі порту Антверпена, і курсувати між великими логістичними центрами Бельгії, – повідомляє H2 View.

    Амбітні плани компаній є частиною ініціативи HyTrucks, одного з найбільших європейських проектів по розгортанню парку важких вантажних автомобілів з нульовим рівнем викидів в найбільш інтенсивних транспортних зонах Європи. Передбачається, що до 2025 року на дорогах між Бельгією, Нідерландами і Західною Німеччиною з'явиться 1 тис вантажівок з водневим двигуном. Це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 100 тис тонн щорічно.

    «Боротьба зі зміною клімату є центральним елементом місії Air Liquide. Завдяки нашій значною водневої інфраструктури ми маємо ідеальні можливості, щоб пропонувати рішення для декарбонізації транспорту. Ми переконані, що водень буде грати ключову роль в енергетичному переході», – сказав віце-президент компанії Air Liquide з водневої енергетики в Північній Європі Дідерик Луйтен.

    «Паливні елементи і воднева технологія – ідеальне рішення для трансмісії з нульовим рівнем викидів для транспорту і логістики», – сказав у свою чергу провідний менеджер DATS 24 Раф Флебус.

    Читайте також:

    Daimler і Volvo створили консорціум для розвитку вантажного водневого транспорту

    США інвестують $100 млн в водневі вантажні перевезення

    У Європі створено консорціум для просування водневих вантажівок

    Теги: Бельгія вантажівки транспорт порт водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Порт в Бельгії набуває 300 важких водневих вантажівок