Порт в Бельгії набуває 300 важких водневих вантажівок

Інноваційний транспорт буде розгорнуто в порту Антверпена до 2025 року

Компанії Air Liquide, DATS 24 і порт Антверпена хочуть розмістити в Бельгії 300 важких вантажних автомобілів з водневим двигуном і допоміжну інфраструктуру (зокрема, заправні станції) до 2025 року. Вантажівки будуть базуватися в районі порту Антверпена, і курсувати між великими логістичними центрами Бельгії, – повідомляє H2 View.

Амбітні плани компаній є частиною ініціативи HyTrucks, одного з найбільших європейських проектів по розгортанню парку важких вантажних автомобілів з нульовим рівнем викидів в найбільш інтенсивних транспортних зонах Європи. Передбачається, що до 2025 року на дорогах між Бельгією, Нідерландами і Західною Німеччиною з'явиться 1 тис вантажівок з водневим двигуном. Це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 100 тис тонн щорічно.

«Боротьба зі зміною клімату є центральним елементом місії Air Liquide. Завдяки нашій значною водневої інфраструктури ми маємо ідеальні можливості, щоб пропонувати рішення для декарбонізації транспорту. Ми переконані, що водень буде грати ключову роль в енергетичному переході», – сказав віце-президент компанії Air Liquide з водневої енергетики в Північній Європі Дідерик Луйтен.

«Паливні елементи і воднева технологія – ідеальне рішення для трансмісії з нульовим рівнем викидів для транспорту і логістики», – сказав у свою чергу провідний менеджер DATS 24 Раф Флебус.