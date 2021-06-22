Представлений прототип водневого люксового седана Hopium

Продажі інноваційного водневого автомобіля почнуться в 2026 році, але зараз вже приймаються попередні замовлення на першу партію

Компанія Hydrogen Motive Company, яка заснована французьким гонщиком Олів'є Ломбардом, представила свій перший ходовий прототип люксового седана Hopium Machina Alpha 0 з силовою установкою на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View. Франція

Прототип Hopium Machina має оригінальну оптику, вентиляційні решітки спереду і ззаду, роздуті колісні арки і обтічний стрімкий силует. Потужність його силової установки – більше 500 к.с., пробіг на одній заправці – 1000 км, максимальна швидкість – 230 км/год.

Зараз Hydrogen Motive Company проводить стендові і натурні випробування Hopium Machina Alpha 0, мета яких – оцінка роботи всіх систем автомобіля. Наступна версія прототипу буде зібрана до першого кварталу 2022 року, а повномасштабне виробництво планується розгорнути до 2026 року.

Збірка інноваційного водневого седана буде проводитися у Франції, а основними ринками збуту для Hopium Machina стануть Китай, Європа, Японія, Південна Корея і США.

В даний час вже приймаються попередні замовлення на першу партію Hopium Machina з 1 тис автомобілів. Місце в черзі можна купити за 410 євро, сума броні дуже символічна – вона є прямим відсиланням до довжини хвилі спектрального випромінювання атома водню.