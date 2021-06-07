  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Компанія Segway представила концепт водневого мотоцикла

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Концепт футуристичного водневого мотоцикла Apex H2 &nbsp; - Компанія Segway представила концепт водневого мотоцикла

    Концепт футуристичного водневого мотоцикла Apex H2

     

    Фото: autoconsulting.com.ua

    Інноваційний мотоцикл може подолати на одному заправленні 200 км

    Американська компанія Segway презентувала мотоцикл на водневих паливних елементах Apex H2, який є подальшим розвитком електричного мотоцикла Apex, – повідомляє AUTO-Consulting.

    Водневий Apex має кілька особливостей. Перша видима з них стосується безпосередньо зовнішнього вигляду. Мотоцикл забезпечили повноцінними обтекателями, що дозволяє розвинути максимальну швидкість руху 150 км/год. (У першій моделі максимальна швидкість становить 100 км/год).

    Друга особливість стосується безпосередньо живлення: Apex H2 приводиться в рух акумуляторною батареєю, а та в свою чергу забезпечується енергією від водневих паливних елементів. У конструкції передбачена ємність для зберігання водню, на одній заправці водневий мотоцикл може подолати до 200 км.

    Segway – американський виробник двоколісних транспортерів, широко відомий завдяки своїм транспортним засобам Segway PT і Segway miniPro. Компанія продає свою продукцію головним чином на різних нішевих ринках, включаючи поліцейські управління, військові бази, склади, корпоративні містечка і промислові об'єкти.

    Читайте також:

    Hyundai Nexo побив світовий водневий рекорд

    У Британії представлений водневий гіперкар

    На автогонках в Дакарі дебютує водневий спорткар e-Blast H2

    Теги: США мотоцикл водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Компанія Segway представила концепт водневого мотоцикла