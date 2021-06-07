Компанія Segway представила концепт водневого мотоцикла

Компанія Segway представила концепт водневого мотоцикланова енергія
Концепт футуристичного водневого мотоцикла Apex H2
Інноваційний мотоцикл може подолати на одному заправленні 200 км
Американська компанія Segway презентувала мотоцикл на водневих паливних елементах Apex H2, який є подальшим розвитком електричного мотоцикла Apex, – повідомляє AUTO-Consulting.
Водневий Apex має кілька особливостей. Перша видима з них стосується безпосередньо зовнішнього вигляду. Мотоцикл забезпечили повноцінними обтекателями, що дозволяє розвинути максимальну швидкість руху 150 км/год. (У першій моделі максимальна швидкість становить 100 км/год).
Друга особливість стосується безпосередньо живлення: Apex H2 приводиться в рух акумуляторною батареєю, а та в свою чергу забезпечується енергією від водневих паливних елементів. У конструкції передбачена ємність для зберігання водню, на одній заправці водневий мотоцикл може подолати до 200 км.
Segway – американський виробник двоколісних транспортерів, широко відомий завдяки своїм транспортним засобам Segway PT і Segway miniPro. Компанія продає свою продукцію головним чином на різних нішевих ринках, включаючи поліцейські управління, військові бази, склади, корпоративні містечка і промислові об'єкти.
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