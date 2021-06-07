Компанія Segway представила концепт водневого мотоцикла

Інноваційний мотоцикл може подолати на одному заправленні 200 км

Американська компанія Segway презентувала мотоцикл на водневих паливних елементах Apex H2, який є подальшим розвитком електричного мотоцикла Apex, – повідомляє AUTO-Consulting.

Водневий Apex має кілька особливостей. Перша видима з них стосується безпосередньо зовнішнього вигляду. Мотоцикл забезпечили повноцінними обтекателями, що дозволяє розвинути максимальну швидкість руху 150 км/год. (У першій моделі максимальна швидкість становить 100 км/год).

Друга особливість стосується безпосередньо живлення: Apex H2 приводиться в рух акумуляторною батареєю, а та в свою чергу забезпечується енергією від водневих паливних елементів. У конструкції передбачена ємність для зберігання водню, на одній заправці водневий мотоцикл може подолати до 200 км.

Segway – американський виробник двоколісних транспортерів, широко відомий завдяки своїм транспортним засобам Segway PT і Segway miniPro. Компанія продає свою продукцію головним чином на різних нішевих ринках, включаючи поліцейські управління, військові бази, склади, корпоративні містечка і промислові об'єкти.