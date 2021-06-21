Водневі паливні елементи Hyundai дебютують в автоспорті

Нова система може генерувати в два рази більше електроенергії, ніж у автомобіля Hyundai Nexo

Компанія Hyundai Motor Group оголосила, що її генератор на водневих паливних елементах HTWO буде використовуватися в перших в світі гонках на електричних туристичних автомобілях (ETCR), – повідомляє H2 View.

Нова система зарядки може генерувати до 160 кВт електроенергії, що в два рази більше, ніж у Nexo – електромобіля Hyundai на водневих паливних елементах.

Генератор HTWO буде інтегрований в інфраструктуру зарядки, яка буде заряджати в ході гонок всі електромобілі. Hyundai заявляє, що система може повністю заряджати два автомобіля ETCR (кожен з яких оснащений батареєю ємністю 65 кВт/год), одночасно протягом години.

«Важливою віхою для Hyundai Motor Group є те, що наш генератор на паливних елементах буде грати ключову роль в інфраструктурі зарядки високопродуктивних гоночних автомобілів ETCR, оскільки ці гонки знаменують собою нову захоплюючу еру в світі автоспорту», – сказав віце-президент і керівник центру паливних елементів Hyundai Motor Group Сехун Кім.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України оголосило про вступ до Європейського альянсу чистого водню для координації зусиль в контексті розвитку водневої енергетики.

До слова, британська компанія Global Energy Ventures приступила до розробки свого пілотного судна C-H2 для транспортування водню вантажопідйомністю 430 тонн.