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    Водневі паливні елементи Hyundai дебютують в автоспорті

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    Паливна система HTWO забезпечить енергією гоночні туристичні автомобілі &nbsp; - Водневі паливні елементи Hyundai дебютують в автоспорті

    Паливна система HTWO забезпечить енергією гоночні туристичні автомобілі

     

    Фото: h2-view.com

    Нова система може генерувати в два рази більше електроенергії, ніж у автомобіля Hyundai Nexo

    Компанія Hyundai Motor Group оголосила, що її генератор на водневих паливних елементах HTWO буде використовуватися в перших в світі гонках на електричних туристичних автомобілях (ETCR), – повідомляє H2 View.

    Нова система зарядки може генерувати до 160 кВт електроенергії, що в два рази більше, ніж у Nexo – електромобіля Hyundai на водневих паливних елементах.

    Генератор HTWO буде інтегрований в інфраструктуру зарядки, яка буде заряджати в ході гонок всі електромобілі. Hyundai заявляє, що система може повністю заряджати два автомобіля ETCR (кожен з яких оснащений батареєю ємністю 65 кВт/год), одночасно протягом години.

    «Важливою віхою для Hyundai Motor Group є те, що наш генератор на паливних елементах буде грати ключову роль в інфраструктурі зарядки високопродуктивних гоночних автомобілів ETCR, оскільки ці гонки знаменують собою нову захоплюючу еру в світі автоспорту», – сказав віце-президент і керівник центру паливних елементів Hyundai Motor Group Сехун Кім.

    Нагадаємо, Міністерство енергетики України оголосило про вступ до Європейського альянсу чистого водню для координації зусиль в контексті розвитку водневої енергетики.

    До слова, британська компанія Global Energy Ventures приступила до розробки свого пілотного судна C-H2 для транспортування водню вантажопідйомністю 430 тонн.

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    Теги: Електромобілі водень Hyundai Hyundai Nexo
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    Водневі паливні елементи Hyundai дебютують в автоспорті