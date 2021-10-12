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    Toyota встановила світовий рекорд з пройденої відстані на одній заправці воднем

    нова енергія
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    Автомобіль на водневих паливних елементах Toyota Mirai - Toyota встановила світовий рекорд з пройденої відстані на одній заправці воднем

    Автомобіль на водневих паливних елементах Toyota Mirai

    Фото: Toyota

    Водневий Mirai подолав відстань 1360 км без дозаправки

    Автомобіль Toyota Mirai встановив новий світовий рекорд і увійшов до Книги рекордів Гіннеса за подолання найбільшої відстані на електромобілі на водневих паливних елементах без дозаправки, – повідомляє H2 View.

    Під час туру Південною Каліфорнією водневий Mirai, перш ніж йому довелося знову заправитися паливом, подолав відстань 1360 км, перевершивши свій попередній рекорд у 1003 км (він був встановлений у червні 2021 року). Таким чином, автомобіль Mirai встановив новий світовий рекорд, при цьому споживши в цілому 5,65 кг водню.

    Водневий Mirai управлявся пілотами Уейном Гердес і Бобом Уінгер. Дводенна поїздка почалася в технічному центрі Toyota в Гардені (Каліфорнія), де знаходиться група розробників паливних елементів Toyota. Потім автомобіль попрямував у Санта-Барбру, пройшов по шосе тихоокеанського узбережжя та завершив подорож недалеко від Лос-Анджелеса.

    «Я протягом десяти років мав можливість бути свідком неймовірних спроб автомобілів підкорити максимальну дистанцію. Подорож Toyota Mirai без дозаправки демонструє міць електричних технологій на водневих паливних елементах. Нові технології та винахідливий дизайн команди Toyota привели до нового історичного моменту», – сказав суддя Книги рекордів Гіннеса Майкл Емпрік.

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    Теги: Електромобілі технології рекорд водень Toyota
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    Toyota встановила світовий рекорд з пройденої відстані на одній заправці воднем