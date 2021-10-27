Renault презентував прототип нового фургона на водневому двигуні

Інноваційний фургон Renault Master Van H2-Tech здатний подолати 500 км на одній заправці

Французький концерн Renault Group та водневе спільне підприємство Plug Power Hyvia представили новий фургон із водневим двигуном, а також станцію швидкої заправки водневим паливом, – повідомляє H2 View.

Інноваційний фургон Renault Master Van H2-Tech може зробити революцію в секторі комерційного транспорту, надавши рішення з об'ємом вантажного відсіку 12 кубічних метрів, а також можливість проїхати до 500 км на одній водневій заправці.

Спільне підприємство Hyvia підтримує декарбонізацію, представивши нову систему заправки воднем, яка здатна заправляти автомобілі за 5 хвилин. Водень для АЗС може вироблятися за допомогою електролізу води або поставлятися наливом за допомогою газотрубних причепів.

«Я пишаюся тим, що представляю наші перші прототипи для водневої мобільності. Hyvia зможе розгорнути всю свою екосистему у всіх професійних автопарках, зацікавлених у декарбонізації транспорту. Ми швидко рухаємося, об'єднуючи сильні сторони та навички двох лідерів – Renault Group та Plug Power», – сказав генеральний директор Hyvia Девід Холдербах.