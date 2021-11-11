У Шотландії розпочали розробку водневих машин швидкої допомоги

Розробку водневих «швидких» буде завершено до березня 2022 року

Програма отримала урядовий грант у розмірі 460 тис. фунтів стерлінгів

Компанії NHS Greater Glasgow and Clyde, Foresight Innovations та Шотландська служба швидкої допомоги отримали грант у розмірі 460 тис. фунтів стерлінгів від Міністерства транспорту на розробку машини швидкої допомоги з водневим двигуном, – повідомляє H2 View.

Розробку інноваційного автомобіля швидкої допомоги з нульовим рівнем викидів, який заправлятиметься воднем протягом п'яти хвилин, передбачається завершити до кінця березня 2022 року.

Розробка водневої машини швидкої допомоги допоможе медичним транспортним засобам, яким потрібні значні бортові джерела живлення – як для пересування, так і для використання медичного обладнання. Воднево-електрична трансмісія, яка виробляє електрику, підвищує ефективність автомобіля і скорочуює викиди вуглекислого газу.

«Нове співробітництво NHS Greater Glasgow and Clyde i Foresight Innovations з розробки концепції водневої машини швидкої допомоги з нульовим рівнем викидів за фінансової підтримки Міністерства транспорту Великобританії запобіжить забрудненню повітря та асоційованим з ним респіраторним захворюванням», – зазначив представник Шотландської служби швидкої допомоги.