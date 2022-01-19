Україна буде готова експортувати водень до Німеччини у 2024 році

За два роки запрацюють перші українські водневі проекти

Україна має достатньо ресурсів та можливостей, щоб вже до 2024 року запустити перші водневі проекти і почати експортувати водень до Німеччини. Про це розповів президент Української водневої ради Олександр Репкін під час зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок, – повідомляють Elektrovesti.

«Анналена Бербок відповідає за весь кліматичний діалог Німеччини на зовнішній арені, тож тема водню для неї є дуже важливою. На зустрічі ми розповіли їй, що на даному етапі Україна має достатньо можливостей, щоб за два роки запустити перші проекти та почати експортувати водень. Його транспортування проводитиметься у суміші з природним газом по діючій газотранспортній системі.

Вже зараз ми готові транспортувати газову суміш із вмістом водню 10%. До 2024 року за умови модернізації газотранспортної системи відсоток може бути вищим. Головне – вибрати точку входу, місце, де можна підключитися до ГТС», – сказав Олександр Рєпкін.

Раніше про плани розпочати експорт зеленого водню до Німеччини з 2024 року також говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, однак із застереженням: «Згідно з оптимістичним сценарієм». На зустрічі з головою німецької дипломатії Кулеба вкотре розповів про плани України стати ключовим постачальником екологічно чистого водню до ЄС.