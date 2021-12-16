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    «Зоря» – «Машпроект» розпочала розробку водневого двигуна

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    &laquo;Зоря&raquo; &ndash; &laquo;Машпроект&raquo; вже має досвід використання газоводневого палива для газотурбінного двигуна - «Зоря» – «Машпроект» розпочала розробку водневого двигуна

    «Зоря» – «Машпроект» вже має досвід використання газоводневого палива для газотурбінного двигуна

    Фото: elektrovesti.net

    Підприємство має намір створити робочий зразок водневої камери згоряння у 2023 році

    Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект», яке входить до державного концерну «Укроборонпром», на базі науково-дослідного центру розпочало проектування спеціалізованого випробувального стенду, який використовуватиметься у розробці водневого двигуна, – повідомляють Elektrovesti.

    Підприємство розпочало проектування спеціалізованого стенду в рамках реалізації своєї програми розвитку водневих технологій. Стенд призначений для забезпечення робіт із створення камери згоряння газотурбінних двигунів, які працюють на суміші природного газу з воднем у різних пропорціях та чистому водневому паливі.

    Роботи з будівництва спеціалізованого випробувального стенду передбачається розпочати у лютому 2022 року, після затвердження проекту. Завершення робіт із створення стенду очікується у IV кварталі 2022 року. Робочий зразок водневої камери згоряння «Зоря» – «Машпроект» має намір створити у 2023 році.

    Держпідприємство вже має напрацювання та досвід використання газоводневого палива для газотурбінного двигуна в енергетичній галузі. «Сьогодні водневий напрямок є одним із ключових у науково-дослідній роботі підприємства», – йдеться у повідомленні підприємства.

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    Теги: Україна Укроборонпром водень
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    «Зоря» – «Машпроект» розпочала розробку водневого двигуна