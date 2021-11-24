Rolls-Royce має намір розробити нові водневі паливні елементи

Перші пілотні водневі паливні системи MTU з'являться у 2023 році

Британський виробник автомобілів класу люкс Rolls-Royce та компанія cellcentric (спільне підприємство Daimler Truck та Volvo Group) підписали угоду про співпрацю у галузі водневих паливних елементів, – повідомляє H2 View.

Нові водневі паливні елементи для Rolls-Royce, які вже одержали назву MTU, будуть розроблені на основі комплексних рішень компанії cellcentric, що спеціалізується на виробництві водневих модулів для важких вантажних автомобілів.

Кожен модуль MTU матиме потужність 150 кВт. Компанія Rolls-Royce заявила, що перші пілотні водневі модулі з'являться у 2023 році, а стандартні системи паливних елементів будуть запущені у виробництво у 2025 році.

«Електричні генератори на основі водневих паливних елементів є наступним кроком вперед в енергетичному переході. Ми також хочемо вивчити, як можна економічно ефективно виробляти зелений водень у необхідних кількостях», – сказав генеральний директор Rolls-Royce Power Systems Андреас Шелл.

«Водневий паливний елемент є важливим будівельним блоком для досягнення нейтральних викидів вуглекислого газу. Наша співпраця з Rolls-Royce є чітким сигналом: паливні елементи мають величезну перевагу і необхідно докладати всіх зусиль для їх комерціалізації», – сказав у свою чергу генеральний директор cellcentric Маттіас Юритко.