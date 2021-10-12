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    Hyundai побудує два нових заводи з виробництва водневих паливних елементів

    нова енергія
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    В компанії Hyundai Mobis задумали розширювати водневий бізнес - Hyundai побудує два нових заводи з виробництва водневих паливних елементів

    В компанії Hyundai Mobis задумали розширювати водневий бізнес

    Фото: elektrovesti.net

    Інвестиції в інноваційні підприємства складуть $1,1 млрд

    Компанія Hyundai Mobis провела церемонію закладки фундаменту нового заводу, який вироблятиме батареї водневих паливних елементів, в промисловому комплексі в місті Інчхон (Південна Корея), – повідомляють Elektrovesti.

    В цілому Hyundai Mobis планує побудувати три підприємства з виробництва водневих паливних елементів. У два перших заводу компанія інвестує $1,1 млрд. Масове виробництво продукції почнеться в другій половині 2023 року. Очікується, що після виходу на повну потужність підприємства будуть виробляти до 100 тис. водневих паливних елементів в рік.

    У 2018 році компанія Hyundai Mobis першої в світі створила повну виробничу лінію в місті Чхунджу – від батарей паливних елементів до необхідних електронних компонентів. Цей завод сьогодні здатний виробляти близько 23 тис. систем водневих елементів щорічно.

    Згодом компанія планує розширити виробничі лінії, в яких застосовуються системи водневих паливних елементів, і диверсифікувати водневий бізнес. Hyundai припускає розширити його не тільки на автомобільний транспорт, але і на інші сектори, зокрема – на будівельну техніку і логістичне обладнання.

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    Теги: Південна Корея інвестиції бізнес завод транспорт водень Hyundai
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    Hyundai побудує два нових заводи з виробництва водневих паливних елементів